Abre frente AMLO con el BID por programa de créditos

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no le gustó "el modito" de cómo se pusieron de acuerdo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para lanzar un programa de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas y que fue avalado por la Secretaría de Hacienda.

"No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se nutrían mutuamente; ahora ya no, ahora el Gobierno representa a todos, hay separación entre poder económico y poder político".

López Obrador cuestionó que hagan ese tipo de negociación y quieran que la Secretaría de Hacienda lo avale.

Asimismo, dijo que Hacienda no puede avalar ese acuerdo para obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 millones en la pobreza.

"Eso era lo que hacían en el periodo neoliberal. Y yo no me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario", advirtió.

El titular del Ejecutivo afirmó que no es pleito, sino confrontación de ideas, porque a nadie le va a gustar un "Fobaproa II, a ver si la gente quiere que el Gobierno se endeude para rescatar a un grupo".

López Obrador comentó que su Gobierno trabaja para los más pobres y eso significa "paz social, gobernabilidad, que podamos caminar por las calles sin que nos roben, que no nos secuestren. Al Banxico lo vamos a vigilar".

El mandatario pidió al Banco de México (Banxico) tener cuidado y garantizar los créditos que destinará a pequeñas y medianas empresas, para que no se vaya a rescatar a quienes antes de la pandemia tenían problemas financieros.

"Mucho cuidado, porque el Banco de México es autónomo y debemos respetar sus decisiones, pero las reservas no son del Banco de México, ni siquiera son del Gobierno, son de la nación".

"El presidente tuvo un malentendido" y "no ayuda, ni se deja ayudar, pero sí mentir", fueron las respuestas de los representantes del sector privado a López Obrador, luego de que este expresara que no le gustó "el modito" con el que el CMN y el BID acordaron apoyar a micro, pequeños y medianos negocios.

El domingo, el CMN y el BID anunciaron créditos por hasta 12 mil millones de dólares para ayudar a 30 mil negocios durante la crisis sanitaria.

El presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena, dijo que el mandatario tuvo un malentendido sobre el programa de apoyos a mipymes. "Por supuesto que la Secretaría de Hacienda no lo está avalando en términos crediticios… Solamente la respalda como accionista del BID Invest".

De igual forma aclaró que este acuerdo no implica el uso de recursos públicos.

"No hay aval crediticio alguno por parte de la Secretaría de Hacienda, no hay recursos del sector público ni se incrementa la deuda para este programa, es de operación privada. Es importante que quede clarísimo", dijo.