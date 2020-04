El Pentágono revela oficialmente tres videos de Ovnis

Compartidos en la página de la Ley de Libertad de Información de la Armada estadounidense, los materiales titulados GIMBAL.wmv, GOFAST.wmv y FLIR.mp4, muestran a objetos no identificados desplazarse a gran velocidad mientras son captados por las cámaras infrarrojas del Pentágono.

Según detalló el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la idea de compartir dichas imágenes con el público es 'aclarar cualquier idea errónea que el público se ha formado debido a la cantidad de videos e imágenes que han aparecido recientemente en la red'. Recoge RT.

Es importante mencionar que la Armada estadounidense ya verificó la veracidad de dicho material durante octubre del año pasado.

"Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible", detalló Sue Gough, portavoz del Pentágono.

Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/SgE0JDGtej pic.twitter.com/yhv8ZBDR0p