VIRAL: Mexicano crea su propia careta con una caja de zapatos

No cabe duda que el ingenio y el humor mexicano no tienen límites, pues sin importar la situación, no dejan de sorprender al público. Muestra de ello es un hombre que ha generado risas al fabricar su propia careta protectora ante el posible contagio por COVID-19.

Con una simple caja de zapatos y un plástico protector, este hombre creó una ingeniosa careta la cual incluso tiene espacio para guardar comida, tal como se aprecia en el video que lo ha vuelto viral, donde enseña un taco que se está comiendo mientras muestra al público su invento. "¿Qué onda raza? Traigo un mensajillo pa' todos, no anden gastando en mama... 'Ira', hasta traigo un taquillo aquí", dice el hombre mientras muestra su careta casera, la cual rebela su rostro al quitar la puerta hecha con la tapa de la caja. El video que ha sido compartido en redes sociales, ha conseguido decenas de reacciones por parte de internautas.