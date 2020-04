El Consultorio Deportivo

En esta ocasión la celebración del día del niño tendrá un matiz especial, lejos de las canchas y de los festejos escolares propios del día, aquí algunas observaciones con respecto a la importancia de motivar a los niños a practicar un deporte, cualquiera que éste sea, el deporte puede enseñar a los niños a ampliar sus límites, a desarrollar su gusto por uno o varios deportes, a socializar y a adquirir un sentido de la disciplina. Pero todo deporte lleva consigo el riesgo de una lesión. Conociendo las causas de las lesiones deportivas y cómo prevenirlas, usted podrá contribuir a que la práctica deportiva sea una experiencia positiva para su hijo.

Los niños son especialmente susceptibles de sufrir lesiones deportivas por diversas razones, sobre todo aquellos que todavía no han cumplido ocho años, no tienen aún una buena coordinación motora y sus tiempos de reacción son más lentos que en los adultos por el periodos de crecimiento y desarrollo, los niños maduran a ritmos diferentes y no es raro que haya importantes diferencias de estatura y peso entre niños de la misma edad. Esto favorece que cuando niños de distintas tallas juegan juntos aumente el riesgo de lesión, otro aspecto a considerar es que a medida que los niños van creciendo y se van haciendo más fuertes, el riesgo de lesiones aumenta, en gran medida debido a su mayor fuerza física.

A veces, a pesar de sus esfuerzos preventivos, su hijo se lesionará mientras practica deporte, sin embargo es necesario no pasar por alto las medidas preventivas indicadas por los reglamentos y entrenadores de cada disciplina, dentro de los cuidados generales se deben contemplar la elección del deporte adecuado para el niño, contar con el equipo óptimo como cascos, coderas, lentes irrompibles y zapatos deportivos adecuados para la superficie en que se desarrollará la práctica. Los tres tipos de lesiones deportivas más habituales en la población infantil son las lesiones agudas, las lesiones por sobrecarga y las lesiones reincidentes.

Las lesiones agudas son de carácter repentino y generalmente se asocian a algún tipo de traumatismo. Las lesiones por sobrecarga se producen a consecuencia de acciones repetitivas que fuerzan o sobrecargan demasiado determinados huesos y músculos. A pesar de que estas lesiones pueden ocurrir tanto en niños como en adultos, son más problemáticas en los atletas infantiles por el efecto que pueden tener sobre el crecimiento óseo. Es muy importante diagnosticar y tratar las lesiones por sobrecarga para evitar que se conviertan en problemas crónicos más graves. Es posible que el médico aconseje al niño modificar temporalmente o eliminar determinada actividad para no forzar o sobrecargar determinadas partes del cuerpo.

Otro tipo de lesiones frecuentes en la práctica deportiva son las lesiones recidivantes. Ocurren cuando un atleta vuelve a practicar deporte antes de que una lesión previa esté completamente recuperada. En algunos casos, el niño no podrá reanudar la actividad deportiva sin riesgo a una lesión más. Puesto que algunas de las lesiones se caracterizan por la existencia de inflamación, es posible que como parte del tratamiento se aconseje reposo o disminuir la frecuencia e intensidad de la práctica deportiva, medicamentos para ayudar a reducir la inflamación y fisioterapia (para recuperar la funcionalidad de la zona afectada). Una vez totalmente recuperado, es posible que la técnica deportiva de su hijo o su programa de entrenamiento deba ser adaptado o modificado para impedir que se vuelva a lesionar.

Recomiendo a los padres llevar a cabo una revisión médica periódica y previa al inicio de las temporadas y dar crédito suficiente al niño cuando manifieste dolor o dificultad durante la práctica del deporte de su preferencia. ¡Hasta la próxima!

Jorge M. Galván Zermeño