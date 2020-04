Critican falta de apoyo para el campo

l senador panista Erandi Bermúdez Méndez lamentó lo que consideró como falta de acciones del Gobierno federal para ayudar al sector agrícola, a fin de mitigar los efectos económicos producidos por la emergencia sanitaria del COVID-19.

El vicecoordinador de Acción Nacional en el Senado aseguró que no hubo mas que "buenas intenciones" en una reunión que sostuvieron los integrantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara alta con Víctor Villalobos, titular de la SADER para analizar la problemática de este sector productivo ante la pandemia por el coronavirus.

"Fue una reunión de solamente buenas intenciones donde no se especificó un solo programa que el Gobierno federal tenga para rescatar el tema del campo. Ya tenemos cosechas en puerta y no hay apoyos. Jamás se dice cuánto dinero se le va a invertir adicional al campo", expuso el legislador. Además, el integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural denunció que la SADER no quizo explicar por qué no se ha reducido el precio del diésel ante la baja del precio del petróleo en el mundo y explicó que bajar el precio de este combustible sería de gran ayuda para el sector agrícola del que dependen 27 millones de mexicanos.