LOS PERROS COMO TERAPIA

Recurrentemente muchas de las personas que conozco, me platican que ya sea ellas o algún pariente que ha estado enfermo por un largo tiempo, o alguna otra persona con algún impedimento físico, gozan en especial la presencia de una mascota a su lado, lo hacen porque así no se sienten solas, además de que les pueden platicar, darles ordenes, acariciarlos y sentirse protegidos por ellos.

Las personas que gracias a Dios, tenemos salud, desempeñamos todas nuestras actividades cotidianas de manera automática sin un gran esfuerzo, dando todo por hecho, pensando que siempre vamos a tener salud.

En este estado de salud es probable que a nuestro perro o gato lo veamos con cariño y hasta como una parte importante de nuestra familia pero nada más.

Pero imagínense por un momento que no pudiéramos ver, que no pudiéramos caminar, que estuviéramos un tiempo largo en cama, veríamos a nuestra mascota, no solo como un perro o gato más, que deambula por nuestra casa, sino como a un compañero y amigo fiel, que está con nosotros sin importar el horario, sin importar nuestro aspecto, sin importar el lugar si es cómodo o no, y sin importar si le vamos a heredar algún bien o no.

Todo esto viene a colación porque hace tiempo recibí un escrito de una persona que paso por una situación muy fuerte, que puso a prueba su templanza su valor y su fe en Dios, es decir una enfermedad que ponía en riesgo su vida y me dio mucho gusto saber que se repuso y que sigue con nosotros con renovados bríos.

A continuación transcribo fielmente este testimonio que me dejó por escrito la señora Carrillo, que me hizo pensar y darle gracias a Dios, día a día, por las bendiciones que nos da.

Dr. Dávila: quiero compartirle mi experiencia ahora que estuve enferma, lo importante que fue para mí, haber tenido la compañía y la devoción de mis perros y mis gatitos, fueron la fuerza y mi motor para salir y continuar adelante.

Esto fue lo que la señora me escribió, pues nunca perdió la fe en DIOS, tuvo la suerte de que su hijo, que ella bien educo, estuviera al pendiente, y la compañía de todas sus mascotas que a decir de ella ,estas tres cosas le dieron fortaleza y sigue con nosotros para continuar su vida de altruismo , pues no solo ayuda a los perritos en abandono sino que también está al pendiente de sus vecinas que la necesitan y cuida de todo a todo a un paciente crónico, como agradecimiento a la vida y está siempre. Desde entonces lista para servir.

Y ahora parta terminar una gota de filosofía: ME DECLARO RESPONSABLE DE LO QUE DIGO, NO DE LO QUE TU ENTIENDAS.