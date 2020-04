La pintura como una cuestión mística

Gastón de Gyves es un pintor oaxaqueño oriundo de Juchitán, lugar de donde guarda recuerdos muy felices de su infancia, sobre todo de la convivencia con las bordadoras, con quienes platicaba de muchas cosas, pero "normalmente eran sobre las costumbres del pueblo, los sucesos de la vida cotidiana y sus técnicas de bordado".

Aún recuerda la manera como utilizaban las telas, mezclaban los colores y realizaban los dibujos. Una de las cosas que más disfrutaba era ver "cómo dibujaban de un solo trazo los motivos florales que hacían en los bordados". Para el pintor, la convivencia con las bordadoras de Juchitán "fue una parte muy importante de mi infancia, por lo que compartí en ese taller de bordado".

En entrevista manifestó que aquel taller donde creció actualmente ya no existe, "con el terremoto de 2017 la casa de mis padres, que tenía más de 100 años, se perdió"; sin embargo, aclara que los talleres de bordadoras siguen activos y produciendo, es una de las actividades más longevas y conocidas del Istmo.

A pesar de la fascinación que le generó aquella experiencia, el artista nunca consideró dedicarse al bordado, "era más una cuestión natural convivir en el lugar donde crecí, con lo que había a mi alrededor; yo lo veía como parte de mi vida cotidiana", explicó al reconocer que esa influencia afloró años más tarde, "cuando, con la familia, tuvimos que migrar a la Ciudad de México". Entonces tenía entre 11 y 12 años.

De Gyves indicó que dedicarse a la pintura "fue una cuestión mística", pues tuvo ese significado de fundemanto en su vida; "cuando tienes un camino a seguir y una vocación, es más una cosmogonía de vida". Añade que, en su caso, como hablante de zapoteco del Istmo, "conservamos todo el pensamiento de la cultura zapoteca; el lenguaje es reflejo de tu pensamiento y es lo que forma el fundamento místico y espiritual de esa parte de ser pintor, es la raíz con la que nací".

Su primera obra fue un cuadro donde pintó su propio funeral, porque pensó que si iba dedicar toda su vida a la pintura, lo mejor sería iniciar pintando el final del camino, "pero me proyecté más hacia las costumbres de los funerales de mi tierra, que es muy intensa en cuestión de pérdidas; dibujé la procesión fúnebre, las casas, los músicos que acompañan". Eso fue ya hace décadas, "la debo tener por ahí guardada", anotó.

Como artista ha tenido la oportunidad de exponer en Bélgica, Suiza y Japón, del último país recuerda que fue "una experiencia muy intensa", porque descubrió los vasos comunicantes existentes entre la cultura nipona y la mesoamericana, "eran muy parecidas en el sentido de que están muy conectados con la naturaleza".

Cuando se percató de eso, el pintor sintió descubrir una raíz universal que todas las culturas poseen, "aprendí que había una relación muy interesante y universal, era como un hilo conductor en el tiempo y en la distancia".

Anunció que prepara materiales para una nueva exposición en Tokio, "pero nadie esperaba esta contingencia; hay que adaptarse a las circunstancias". Al respecto, aclaró que su proceso creativo no se ha visto afectado por la cuarentena, "yo creo que los pintores siempre estamos en cuarentena, produciendo la obra dentro del taller; en lo particular, mi proceso creativo no ha sido afectado".

Detalló que actualmente trabaja en una obra basada en los siete pecados capitales y las tradiciones populares de los pueblos originarios; a los primeros "los voy a desarrollar en un formato grande, con técnica de óleo sobre tela", pero no desde un punto de vista religioso, sino "desde la condición humana. Son estudios de exploración del origen del ser humano".

El pintor declaró que nunca ha tenido la necesidad de depender de apoyos, "afortunadamente desde el primer cuadro que hice mi obra ha tenido aceptación en sociedad, que es donde el pintor debe incidir siempre", y acotó que sólo en una ocasión intentó aplicar para un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, "pero soy muy malo para reunir los requisitos, debes tener un equipo de asesores; se me hace muy complicada y compleja".

Sin embargo, aclaró que está a favor de los apoyos, "a mí me gustaría tener uno", y mencionó que en México existe una paradoja: "hay una gran producción de arte en todos los aspectos; de hecho, hoy en día el país es vanguardia a nivel mundial en conceptos estilísticos; sin embargo, se están haciendo acciones para atorar los estímulos". Dijo conocer a muchos creadores, entre músicos, escritores y jóvenes pintores, que necesitan ese tipo de apoyo "porque si no, se van a ver obligados a frenar su proceso creativo al tener que priorizar la sobrevivencia".