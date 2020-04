VIRAL: Joven repartidora realiza sus entregas montada a caballo

Montada en su corcel blanco y equipada con su mochila verde de Uber Eats, la mujer cumple con las entregas de sus clientes en el municipio de Metepec. Según se presume en la información que fue compartida con la fotografía que se hizo viral en la red.

La imagen en cuestión muestra a la joven de espaldas en un estacionamiento, mientras montada en el caballo y cargando la mochila de su trabajo, revisa su celular.

Como era de esperarse, la escena no tardó en generar diversas reacciones entre internautas, sobre todo aquellas que muestran admiración por el trabajo de la mujer y por darle un toque único.

Meanwhile in Mexico.



*cough* get this person a raise @UberEats *cough* pic.twitter.com/r9VbiH1hz3