Ante el COVID-19 saca su rebeldía

"La humanidad afronta una tragedia pero, a pesar de la difícil situación, no se da por vencida; por eso se debe aprovechar la cuarentena para reflexionar y concientizar sobre las cosas que se hicieron mal y cómo mejorar", es un pensamiento en el que concuerdan Paty Cantú y Chucho Báez.

"De lo malo siempre va a salir algo bueno y este tiempo debe servir para pensar en nosotros, tratar de encontrarnos, si es que no lo habíamos hecho, vivir el presente y evolucionar de alguna forma. Está difícil para muchas personas, pero hay que ayudarnos", dijo el músico Chucho Báez.

Paty Cantú añade: "El coronavirus le recordó a la humanidad que todos somos iguales, no importa la nacionalidad, la clase social o las ideologías, así que es un momento para la unión y buscar la fortaleza entre todas las personas y olvidar los ego".

Y resalta que el buen uso de las plataformas digitales y redes sociales pueden ayudar en este momento de crisis.

"No sólo hay que usarlas para tener más vistas o hacer una competencia de egos; las redes llegaron a ser una presión social para todos, desde niñas de 10 años, 15 o 20; el tema era: mi amiguita tiene más likes que yo, es perfecta, y todo el mundo generando esta presión.

"Se volvieron redes de desconexión y plataformas de egos y podemos a hacer que sean redes de conexión de nuevo y plataformas de música y arte para acompañar a la gente", comentó.

También la música es un buen aliciente para sobrellevar los malos momentos y hacerlos más amenos. Por esa razón, la intérprete de éxitos como Cuando vuelvas y Suerte quiere compartir con su nuevo sencillo llamado Llévame contigo (al fondo del mar), que se puede escuchar en las plataformas digitales, y que realizó junto a Chucho, también tecladista de Zoé.

"Desde hace como 10 años yo perseguía a Chucho porque siempre me ha encantado lo que hace Zoé, se me hace una revolución fina y creativa; Chucho tiene una energía especial y quería combinar mundos porque como que soy rebelde ante los tabúes de la industria, en donde se dice que el pop tiene su lado y no debe de cruzar a otros lugares", comentó la cantautora.

Además de formar parte de la banda de rock mexicano Zoé, Báez también se ha destacado como productor musical y al escuchar el trabajo que ha hecho Cantú también le encantó la idea de hacer algo juntos.

"Le presenté unas opciones y le gustó mucho, fue una experiencia padrísima porque fuera de lo alternativo de Zoé a mí también me encanta el pop y más esa combinación que se le pueda dar para que sea algo único", explicó el músico.

Al final, la esperanza y el trabajo harán que todos salgan adelante y se supere la pandemia causada por el Covid-19, aseguran ambos.

"Hay cosas más importantes ahora, como la salud es lo más importante, la reinvención de la vida, pero la música siempre es un legado cultural y refleja lo que sucede ahora".