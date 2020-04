NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Es un cantautor oriundo de Cuernavaca, Morelos que comenzó a escribir sus primeras canciones a los 13 años de edad; sin embargo, no fue sino hasta la década de los años 90 cuando inició formalmente su carrera musical. En 1989 participó en Valores Juveniles Bacardí y Compañía, una experiencia que considera muy extraña, porque “para mí era muy complejo darme cuenta que en realidad lo que buscaban era gente más con porte de artista”.

Con “porte de artista” se refiere a gente bien parecida, “gente bonita”; aunque se trataba de un concurso de cantantes, “no buscaban necesariamente a la gente que cantara mejor”. Aquello fue un impacto para él, pues “no tenía idea de que así funcionara el ambiente artístico”.

Aquella experiencia le abrió los ojos y le hizo ver que era muy difícil intentar competir contra todo ese entramado corporativo, “había muchos intereses antes de ser cantante o compositor; ese ambiente artístico comercial era otro tipo de juego”.

A partir de entonces decidió refugiarse en ambientes alternativos. Se nutrió escuchando a Joan Manuel Serrat, a Silvio Rodríguez, “me daba cuenta que ese tipo de compositores hablaban desde una honestidad mayor; no se trataba de buscar fama sino compartir experiencias y puntos de vista”.

En 2001 grabó su disco debut: Giros y giros, del cual él mismo fungió como productor, una acción completamente premeditada, pues “me di cuenta que las productoras de discos buscaban ganar estrellitas, tenían la misma fórmula que Valores Bacardí”.

En ese disco invirtió dos años de su vida, tenía que juntar dinero para luego invertirlo en el estudio; “luego volvía a trabajar otro rato y así me la fui llevando, a través de mis propios medios juntaba la cantidad que necesitaba, por eso me tardé un buen tiempo”.

Pese a las circunstancias, siempre pudo decidir lo que se grababa y lo que no, “conozco algunos colegas que no podían decidir lo que iba a entrar en sus propios discos; incluso algunos compositores no podían meter sus propias canciones, porque la disquera les dictaba qué tenían que grabar”.

Al ser un artista independiente, toda la gestión hasta la fecha corre a su propio cargo.