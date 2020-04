La Tigresa el Oriente se suma a la lucha contra el COVID-19 con nueva canción

En medio de la pandemia que aqueja a una gran parte del mundo, la cantante peruana Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como la Tigresa del Oriente, lanzó una canción dedicada al coronavirus basada en su famoso título Nuevo Amanecer.

Con la finalidad de motivar al público en estos difíciles tiempos, la Tigresa del Oriente mostró su apoyo con su 'versión cuarentena' de la canción Nuevo Amanecer, con la que habla acerca de la situación del COVID-19 y los cuidados de prevención que se deben tomar ante el virus.

"¿Y por qué no podrás obedecer? Sólo son algunos días más. Juntemos nuestra vida y salud, juntos lo podemos conseguir (...) No cometas un terrible error. No salgas por las puras, sé más cuidadoso toma precauciones, si te lavas con jabón el virus no entrara en ti", dice la canción.

Compartida en su canal oficial de YouTube, el video hasta el momento cuenta con más de 30 mil reproducciones desde que fue compartido el martes.