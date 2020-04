Gerente de club de golf llama a la policía por mujeres que ‘jugaban lento’

Myneca Ojo y Karen Crosby, dos de las cinco mujeres involucradas en el incidente, aseguran que la situación habría sido diferente si se trataran de hombres y de raza blanca.

El incidente ocurrió en el Grandview Golf Course, el 21 de abril de 2018, recoge la agencia Ruptly. Según ellas, el excomisionado del condado de York y trabajador del campo, Steve Chronister, se les acercó para decirles que jugaban muy lento. Cuando ellas se negaron a abandonar las instalaciones, se les ofreció el reembolso de la membresía y del uso de los carros del club.

Ellas se negaron de nuevo a aceptar la orden de irse y Chronister llamó a la policía, aunque colgó antes de que las autoridades hablaran con las mujeres.

Ojo y Crosby afirman que el motivo del ataque se sustentó en su raza y género. Decidieron finalmente imponer la demanda luego de que la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania encontrara causa probable para respaldar las acusaciones.

La propiedad del club, Brew Vino LLC, está siendo demandada por violaciones de los derechos civiles, fraude, interferencia contractual, calumnias y angustia emocional. Se les solicita un pago por daños compensatorios y punitivos.

El club a su vez ya emitió una disculpa mientras que Chronister, señala que se trató sólo de una cuestión de gestión, para ‘mantener el flujo del juego’, pero nunca hubo intención de discriminación.

And this is the video posted by Sandra Thompson of the five black women confronted by Grandview Golf Club for playing too slowly. pic.twitter.com/ST0kGikmKf