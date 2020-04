Se suman gobernadores de Durango y Michoacán a la alianza del Noreste

Ante la controversia suscitada por la unión de los gobernadores del Sureste, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que la necesidad los hizo coordinarse.

Aseguró que la alianza no es un bloque sino una estrategia para hacer frente al grave problema de salud y la crisis económica que se avecina.

Riquelme dijo que en los encuentros que han tenido los mandatarios, no han tenido respuesta institucional del gobierno federal a las diferentes demandas planteadas. Entre ellos un reunión con el ejecutivo.

Para Riquelme es preocupante la situación por la que se atraviesa en el país y el propósito es estar organizados para enfrentar la parte económica, ya que se reanuden las actividades . El objetivo es amortiguar los impactos que dejará el COVID-19

Desde el mes de marzo, los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se coordinaron con Coahuila para la implementación de estrategias entorno a la pandemia.

Se informó que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el de Durango, José Rosas Aispuro, se sumarán a la reunión que se realizará este viernes en Monterrey.

En la reunión de los mandatarios estarán presentes 60 empresarios en físico y 500 más de forma virtual vía Zoom de varias entidades federativas y podrían integrarse empresarios de Durango y Michoacán.

"Coahuila como los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, me consta, están enfrentando la pandemia del Coronavirus con mucha responsabilidad, no porque nos hayan marcado alguna línea sino porque vemos lo que sucede en otras partes del mundo y no queremos que nos pase".

Se buscarán acuerdos respecto a los apoyos que ofrecerá cada entidad a la Iniciativa Privada para enfrentar la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria.

El Gobernador nformó que pese a la contingencia sanitaria las obras públicas no pararán en la entidad. Aseguró que no prevé cancelar obras, no ha modificado el presupuesto, ni ha prestado para sortear la pandemia.

Ayer, el mandatario junto con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, realizó un recorrido para supervisar la obra del Parque Lineal de Saltillo, e indicó el estado continuo con sus obras y no ha tenido que pedir prestado, ni modificar el presupuesto que se tenía destinado para proyectos.

Riquelme Solís indicó que sólo se ha utilizado recursos de los proyectos que se cancelaron por la contingencia, y que tenían que ver con turismo, cultura y deporte.

Aseguró que se ha tenido un ahorro importante producto de la inmovilidad de las distintas áreas del Gobierno Estatal.

Este año, el presupuesto de Coahuila contempla 2 mil 51 millones de pesos para la realización de obra pública.

Cabe mencionar que la cifra crece al tener proyectos que se realizan en conjunto con recursos de los municipios.

El presupuesto total del estado para este 2020 es de 49 mil 749 millones de pesos, para la Secretaría de Cultura se tenían programados 247 millones.