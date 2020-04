Apedrean a brigadistas en Aguascalientes

Brigadistas del sector Salud fueron apedreados por vecinos de la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes, durante un recorrido para la promoción de los Programas "Quédate en Casa" y "Sana Distancia" para evitar contagios del COVID-19.

La agresión ocurrió la tarde de este miércoles cuando el personal de Salud efectuaba perifoneo desde un vehículo oficial, señaló el secretario de Salud en Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez.

La zona oriente de esta capital ha sobresalido en la producción de brotes de Coronavirus, por lo que el martes pasado el gobernador Martín Orozco anticipó la "regionalización" de medidas sanitarias para la contención del virus.

"Un joven en un estado de desorden, no valorando la función del personal, actuó de esa manera; afortunadamente no pasó nada grave, sólo la agresión de una piedra, que no llegó a mayores", dijo.

La pedrada ocasionó una abolladura al vehículo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

Por seguridad, el titular de Salud se reservó los nombres de las personas involucradas en el suceso, la calle y colonia. "Los apedrearon, ese es el riesgo que se corre si nosotros comenzamos a dar domicilios, calles o colonias", refirió.

Pidió respeto para los trabajadores de la Salud que están al frente de la batalla. Dijo que le preocupa que las agresiones pudieran ocurrir de manera progresiva. Uno de los agraviados, por su edad, debería aislarse, pero decidió apoyar con el trabajo preventivo de perifoneo en calle.