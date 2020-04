Aeropuerto abre un show de luces ‘drive-thru’

El aeropuerto de Wisconsin, en Estados Unidos, ha ideado un espectáculo al que las personas pueden asistir, sin violar la orden de distanciamiento social impuesta por el coronavirus.

Se trata de un show llamado ‘Flight of the Lights’ y utiliza más de 2 millones de luces, reporta el New York Post.

El Aeropuerto Regional del Condado de Dane en Madison, había planeado originalmente abrir el espectáculo de luces en mayo, pero el brote de coronavirus cambió los planes.

La entrada es gratuita para los residentes, mientras que el espectáculo se había planeado para promocionar el aeropuerto. Desde su apertura el fin de semana pasado, más de 400 autos han pasado a ver el show.

Según el sitio web, el drive-thru funciona todas las noches de 7:30 a 11:30, hasta el 10 de mayo.