Llama AMLO a parar ataques contra el personal de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a parar los ataques contra el personal de salud porque, acusó, son actos detestables de discriminación y por el contrario, pidió a la población reconocer la labor que están realizando al combatir la pandemia del COVID-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que por su trabajo, médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancias y demás personal de salud son héroes y heroínas.

"Tenemos que respaldar, apoyar, reconocer el trabajo de las enfermeras, médicos, camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores de la salud y más en este momento, les diría que son los trabajadores más importantes en este tiempo, héroes, heroínas, y tenemos que reconocer su trabajo".

"Hay países en donde están pendientes de cuando llega el médico, de cuando llega la enfermera, agotados (…) llegan a sus departamentos, a sus casas, y sus vecinos, los están esperando con carteles, con flores, guardando distancia, eso lo tenemos que hacer aquí, si no es de esa manera, expresar nuestro reconocimiento".

El mandatario recordó que todas las personas corren el riesgo de enfermarse, por lo que necesitarán el apoyo del personal de salud para reponerse.

"¿Quién está libre de enfermarse? ¿Quién? Si no es ahora, no sabemos en el futuro, y tenemos que ser muy respetuosos y eso que hacen es discriminación, así se llama, discriminación, y eso es realmente detestable, eso no se debe de hacer".

"Nuestro apoyo a las enfermeras, médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores de la salud, a todos, son nuestros héroes, nuestras heroínas".

Adelantó que una vez que pase la situación de emergencia por esta pandemia, se hará un reconocimiento en Palacio Nacional a todo el personal de salud por el apoyo que están brindando.

"Una vez que pase esto, que tendrá que pasar, les vamos a hacer un reconocimiento público, todos, desde Palacio Nacional", dijo.