Captan en video el momento exacto de la formación de un tornado

Al menos 5 personas perdieron la vida en los estados de Oklahoma y Texas a causa de tornados que azotaron la región el pasado miércoles, reporta la cadena ABC.

El video muestra el tornado que se formó en el condado de Marshall, Oklahoma. Como se observa en las imágenes, toma segundos para que la fuerza del aire se vuelva devastadora.

Here's more video of tonight's Madill, OK tornado RIGHT as it formed. This is a prime example of how quickly tornadoes can become violent! (Video courtesy: Matthew Anderson) #OKWX #Tornado pic.twitter.com/zmkxE57FAF