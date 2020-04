Inicia FGE investigaciones tras localización de cuerpo decapitado en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ha iniciado investigaciones, tras la localización de una persona sin vida en Saltillo, no obstante, no confirmó si éste fue decapitado o no.

Fue la noche del martes que trascendió que una persona decapitada fue localizada en una colonia de Saltillo. La FGE informó que el cuerpo fue localizado la tarde noche del martes 21 de abril en una brecha por el camino antiguo a General Cepeda en la colonia Valle Verde de la ciudad de Saltillo.