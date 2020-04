Preocupa falta de revisión en frontera con EUA

Derivado de las acciones implementadas por las autoridades de Estados Unidos de retornar a México a todos los migrantes que son detenidos por ingresar de forma ilegal, Piedras Negras ha manifestado su preocupación por la falta de atención a los connacionales pues no son revisados por el personal de salud.

Lo anterior, debido a que la Patrulla Fronteriza está regresando a los migrantes a México por el Puente Internacional número II durante las 24 horas del día; ya sean connacionales o extranjeros, y el personal de salud solo acude por cortos espacios de tiempo y prácticamente solo revisa a quienes permanecen en el Instituto Nacional de Migración (Inami).

"El médico o el pasante que deben tener dentro del Instituto, no está todo el tiempo allí, en forma permanente; entonces, el nacional no es revisado y corremos el riesgo de que esta persona, por no ser checada en los Estados Unidos ni en los filtros que deben existir en México, vaya y contagie a alguna persona aquí en el país", explicó Héctor Menchaca González, enlace municipal con la Aduana de Eagle Pass.

En el caso particular de los connacionales, al tratarse de ciudadanos mexicanos, éstos no pueden ser retenidos en las instalaciones del Inami, por lo que continúan su camino.

La mayoría de ellos sin que se le revise por parte de un médico, particularmente durante esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la pandemia del COVID-19.