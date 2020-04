Perdió a su padre por posible COVID-19 y hoy internó a su madre

Ninguna autoridad ha montado un cerco sanitario para su familia, denuncia el hijo del matrimonio.

“Nadie quería atender a mi papá, le diagnosticaron sinusitis, pero ni en la Cruz Roja ni en el Amparo Pape me lo recibieron. Lo llevé un lunes al Seguro Social y ya no lo volví a ver, a la semana nos dijeron que había muerto; y ahora interné a mi madre con una trombosis”.

Así inició Mario Rolando de la Paz, de 54 años de edad la entrevista; apenas 10 minutos antes él y su hermana llevaron a la sala de Urgencias del Hospital General Amparo Pape a su madre, María Loredo Gámez, quien dos días después de la noticia de que quedó viuda sufrió un ataque, aparentemente una trombosis.

Efrén de la Paz Ramos, pensionado de 81 años de edad, comenzó a tener problemas para respirar: la nariz se le tapaba con secreciones mucosales y su hijo lo llevó a consultar con un médico en consulta privada.

El diagnóstico que el doctor le dio fue sinusitis, y lo envió a estudios para confirmar al Seguro Social, pero su hijo Mario, prefirió buscar en otros centros médicos, pues temía que su padre fuera allí contagiado por el coronavirus.

Después de una semana de peregrinar por hospitales que no lo querían recibir porque los problemas respiratorios podrían ser síntoma de COVID-19, Mario no tuvo otra opción que llevar el lunes 13 de abril a su padre, al Hospital General de Zona número siete (HGZ No. 7), donde le dijeron que Efrén se tendría que quedar; lo metieron por el área de Triage Respiratorio. Ya no volvió a verlo.

Sin medicamentos el IMSS

Con los ojos arrasados de lágrimas que pugnaban por salir, y la voz quebrada, Mario narró que durante los siete días que estuvo su padre hospitalizado tuvieron que gastar mas de tres mil pesos en medicamentos que no tenía el Seguro Social pero que su padre necesitaba.

Los hombros caídos reflejaban su derrota... el dolor en su rostro luchaba por salir en un aluvión de lagrimas, pero la necesidad de desahogarse con palabras y cuestionar a las autoridades sanitarias se impuso, tomó aire y pudo seguir explicando: El lunes 20, exactamente una semana después de su ingreso al IMSS, le notificaron a él y a su familia que Efrén no pudo superar la crisis respiratoria y murió dos días después que le tomaron muestras clínicas para confirmar o descartar la presencia del virus SARS-coV-2.

Todavía no reciben el resultado de los exámenes, pero el certificado médico expedido por el Seguro Social dice “sospechoso de COVID-19”.

No les permitieron despedirse. No volvieron a verlo. El Seguro Social hizo todos los trámites y el cuerpo fue cremado. Mario Rolando sólo recibió una urna con cenizas, y una factura por pagar de 16 mil pesos para la funeraria que se encargó de la incineración de su padre.

No hay cerco sanitario ni acciones preventivas

Los ojos de Mario pasaron del dolor y la frustración a la indignación y al coraje, levantó la cabeza y enderezó su espalda, su pecho se ensanchó al hacer sus hombros hacia atrás y tomar aire y cuestionó: “donde están las declaraciones (de las autoridades) si no van a hacer nada”.

Indicó que ninguna autoridad sanitaria ha acudido a buscarlo a él, a su madre o a su hermana para hacerles exámenes médicos o mantenerlos en observación. “Solo mi mamá y mi hermana que están aisladas (por consejo de la gente); pero nadie nos ha llamado, no nos han visitado, ni nos han dicho qué tenemos que hacer” externó.

Agregó que el martes 21, al día siguiente de que murió su padre, su madre, María Loredo, se sintió mal y se recostó; pero este miércoles se sintió peor y la llevó al Amparo Pape; al parecer sufrió una trombosis, y quedó internada.

“Se puso mala y la traje aquí; haber si nos dan la atención que necesitamos”, concluyó.