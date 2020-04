Se viste de Pennywise para asustar a su hijo que teme a los payasos

Hester Greeff, de 41 años, que vive en Johannesburgo, Sudáfrica, decidió vestirse del personaje de Pennywise, de la historia Eso (It, en inglés), para asustar a su hijo Ruan Becker, de 20 años, que le teme a los payasos.

La madre decidió darle un susto a su hijo, porque el otro no quiso prepararle su café matutino, así que Hester se transformó en payaso y se escondió en el bote de basura de la calle, recoge el Daily Mail.

“Estaba tan asustado que no sabía qué hacer. Odio absolutamente a los payasos, ha sido así desde que vi Eso cuando tenía nueve años. No tenía idea de que ella había planeado algo, así que fue un shock total. No lo vi venir ya que esto está completamente fuera de lo usual para mi madre”, cuenta Ruan, quien asegura que le devolverá la broma a su madre.