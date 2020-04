VIRAL: Captan a medusa nadando en canal de Venecia durante cuarentena

Una muestra de esto son las imágenes recientemente captadas en los canales de Venecia, los cuales tuvieron como visitante a una medusa que paseaba tranquilamente por sus aguas ante la falta de góndolas, cruceros, barcos de carga y por supuesto, personas.

"Pude filmar una medusa que nadaba cerca de la plaza San Marco, a solo unos centímetros debajo de la superficie del agua", detalló a la agencia Reuters, Andrea Mangoni, residente del lugar.

A jellyfish is spotted gliding through the canals of Venice, Italy, as decreased boat traffic has made the water more transparent, making it easier to observe marine life—even in the middle of town. https://t.co/uMSkMmSkJC pic.twitter.com/IQM9L4PShB