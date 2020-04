Recuerdos del Ayer

Siete laguneros han logrado ser Campeones Mundiales en boxeo, cinco varones y dos damas. Se trata de Alberto “Baby’’ Arizmendi en 1934, Jesús “Tigre’’ Chong en 1997, César “Cobrita’’ Soto en1999, Cristian Mijares en 2006, Marco Antonio “Veneno’’ Rubio en 2015; en la rama femenil Yazmín “La Rusita’’ Rivas en 2005 y Yulihan “La Cobrita’’ Luna en 2017.

Cuatro son los organismos a nivel mundial que reconocen a los campeones de boxeo en sus diferentes categorías y recientemente también en la rama femenil, siendo ellos el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Mundial de Boxeo (FMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). A través de los años, la Comarca Lagunera ha destacado por ser un semillero de grandes promesas del boxeo que después se convirtieron en Monarcas.

El primer campeón que dio la Laguna fue Alberto “El Baby’’ Arizmendi, quien nació el 17 de marzo de 1914 en Torreón, Coahuila, y se convirtió en el primer Campeón Mundial en 1932. Arizmendi obtuvo su título al ganarle por puntos en diez rounds al ruso - estadounidense Newsboy Brown el 18 de octubre de 1932. Fue campeón de peso Pluma, pesando 122 libras (hoy sería Super Gallo) ante 7, 000 personas en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. La pelea tuvo el reconocimiento de la Comisión Atlética de California. “El Guerrero Azteca’’, cómo se le conocía, falleció el 31 de diciembre de 1960 en Los Ángeles, California.

En aquellos años, en lugar de existir diversos organismos como los que existen actualmente, existía la Asociación Nacional de Boxeo (NBA) que sancionaba Campeonatos Mundiales, pero también había comisiones atléticas estatales como las de California, Nueva York o Louisiana que tenían sus propias versiones de Campeonato Mundial de Boxeo. Cuando Battling Shaw se coronó Campeón Mundial lo hizo con un título sancionado por el estado de Louisiana.

En términos cronológicos “El Baby’’ Arizmendi sería el primer Campeón Mundial mexicano y lagunero, ya que se coronó cuatro meses antes que Battling Shaw. Además, de la discusión por las fechas y los Estados que sancionaban el título, también está el debate sobre el lugar de nacimiento de Battling Shaw.

La segunda vez que se coronó Campeón Mundial un lagunero fue con el gomezpalatino Jesús “El Tigre’’ Chong en 1997, para que después repitiera la hazaña el lerdense César “La Cobrita’’ Soto en 1999. Ambos, después de ganar el título mundial, en su primera defensa entregaron la faja universal sin poder realizar una defensa decorosa.

Tuvieron que pasar varios años para que el boxeo lagunero volviera a los primeros planos a nivel nacional e internacional. Yazmín “La Rusita’’ Rivas siendo menor de edad en el 2005, a los 17 años, se coronó Campeona Mundial Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), un título que por falta de oportunidades no pudo defender, debido a que el boxeo femenil años atrás era menospreciado por las empresas promotoras y televisoras, aunque recientemente ha tenido gran auge.

La peleadora gomezpalatina viajó por diferentes países para volver a ser Campeona Mundial, sostuvo combates en Argentina, Venezuela y Colombia, en donde se impuso ante rivales locales y nunca pudo ser noqueada. La “Rusita’’ después de batallar con varias empresas, promotores boxísticos, incluso participó en un reality show celebrado en Chiapas, finalmente le llegó la oportunidad de volver a convertirse en Campeona Mundial en el 2011. Al año siguiente la Federación Internacional de Boxeo (FIB) la nombró boxeadora del año por sus defensas exitosas.

Después buscó el título del Consejo Mundial de Boxeo, en primera instancia, una mala decisión de los Jueces le impidió conquistar el título, pero después gracias a su perseverancia y disciplina pudo obtener el preciado cinto verde y oro, cumpliendo su sueño de pelear un Campeonato Mundial en su natal Gómez Palacio.

Pero sin duda, quien vino a poner en alto el nombre de la Comarca Lagunera fue Cristian Mijares, quien aprovechó bien sus primeras oportunidades en el 2006, cuando era Campeón Nacional y había disputado la eliminatoria del título mundial, le llegó la oportunidad de ir a Japón para enfrentar a Katsushige Kawashima. La pelea no fue fácil, inclusive lo derribaron en el segundo asalto, pero con su boxeo estilista, inteligente y veloz fue suficiente para vencer por decisión dividida al púgil nipón, a quien volvió a vencer en la pelea de revancha en el mismo país asiático meses después, aunque ahora de manera categórica por la vía del nocaut.

Después en lo que sería el regreso de las transmisiones de boxeo por televisión abierta, Cristian Mijares fue el centro de atención de todo el país cuando le dio una cátedra de boxeo en el 2007 a Jorge “El Travieso’’ Arce, quien se presentaba como la gran figura de una cadena televisora, tras darse a conocer en un reality show.

“El Diamante lagunero’’ le dio una auténtica paliza al sinaloense, quien todo ensangrentado vendió cara su derrota. Cristian Mijares conquistó el Campeonato Mundial de Boxeo y luego de exponerlo buscó unificarlo con el de la FIB ante Vic Darchinyan, quien terminó por noquearlo en una “noche triste’’ en Carson, California. El lagunero no se dio por vencido y tiempo después, tras no poder lograr el Campeonato Mundial en una división arriba, regresó al peso Super Mosca para hacerse del cinturón de la FIB. Tuvo una defensa y después incursionó en otras categorías superiores, aunque en Super Gallo no pudo contra Leo Santacruz, pero después buscaría una oportunidad en una división más arriba, la Pluma, ante Jhonny González.

Por lo que respecta a Marco Antonio Rubio, “El Veneno’’, esperó pacientemente su primera oportunidad de disputar un Campeonato Mundial, pero no pudo conquistarlo al perder ante Kelly Pavlik, después fue dominado por Julio César Chávez júnior, pero en su tercera oportunidad finalmente pudo conquistarlo al noquear en diez asaltos al italiano Domenico Spada.

Al no encontrar rival, aceptó una pelea peligrosa ante el kazajo Gennady Golovkin, quien lo noqueó en apenas dos asaltos, luego de que el lagunero perdiera su cinturón en la báscula por problemas de peso. Recientemente otra boxeadora gomezpalatina, Yulihán “La Cobrita’’ Luna, conquistó el Campeonato Mundial en peso Super Gallo al ir hasta Córdoba, Argentina, para vencer a Carolina “La Chapita’’ Gutiérrez.

Varios cinturones han surgido en la historia del boxeo, como es el de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), por sus siglas en inglés, que no ha podido consolidarse como un organismo serio, como los cuatro mencionados que gozan de prestigio, aunque también han aparecido Campeonatos de los llamados Plata, que si bien tienen un valor y le dan al boxeador un plus en las clasificaciones, no llegan a ser reconocidos como importantes.

Los Campeones laguneros que han tenido más éxito como Monarcas han sido Alberto “Baby’’ Arizmendi, Cristian Mijares y Yazmín “La Rusita’’ Rivas. Otros boxeadores de la región trataron de obtener un título mundial, en los años setentas Sigfrido Rodríguez peleó contra Alfredo “El Salsero’’ Escalera, sin obtener éxito, aunque algunas agencias deportivas dijeron que el lagunero había ganado en las papeletas.

Vicente Mijares Saldívar, tío de Cristian Mijares, disputó el 25 de junio de 1977 el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo en Puerto Rico contra Esteban de Jesús, siendo Vicente el primer lagunero en disputar un título mundial de boxeo. Otros púgiles pudieron ser Campeones Mundiales, pero no tuvieron la oportunidad. La Laguna ha sido a través de los años un semillero de grandes peleadores. Los gimnasios de la región trabajan con gran entusiasmo en la formación de nuevas promesas que sigan los pasos de las grandes figuras del boxeo lagunero. ¡Hasta el próximo miércoles!