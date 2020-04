Ganso pone sus huevos en plena estación de trenes

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de Twitter de la policía de transporte del condado de Yorkshire del Norte, reporta la agencia UPI.

El ave puso un huevo en una pequeña jardinera con plantas, ubicada a la entrada de la estación, explicaron. "Esta tarde el agente Ridley estaba de patrulla en la estación de trenes de York cuando se percató de que este ganso había puesto un huevo entre las flores en la entrada principal, un lugar normalmente muy concurrido. Increíble", lee el tuit.

Añaden que dejarán que el animal se quede ahí el tiempo que desee.

This afternoon PCSO Ridley was on patrol at York Train Station when he noticed this goose had laid an egg amongst the flowers in the normally extremely busy main entrance. Amazing.

Thank you to all those who continue to support our #NHSheroes in obeying the #lockdown

