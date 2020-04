Tremenda polvareda se registró, literalmente hablando, esta semana por motivo de las obras de destrucción… Perdón, introducción de las redes de gas natural en el de por sí abandonado Paseo Morelos. El pavimento de concreto estampado recibió una especie de "cirugía mayor" con la cortadora que la empresa interesada llevó para hacer las zanjas. Nuestros subagentes, disfrazados de tapabocas de esos que venden a 50 pesos, nos informaron que en plena contingencia, y cuando se supone que no es una actividad "esencial", la gasera recibió de la Administración municipal y de manera muy diligente y sospechosa los permisos para agujerar el área peatonal del vandalizado paseo público. Con eso de que todo el mundo anda comiéndose las uñas a diario con los avances del temible coronavirus COVID-19, nadie puso mucha atención a las obras que otra vez rompieron el paseo pagado con recursos públicos.

Y es que llama la atención que mientras en otros municipios de la provincia de Coahuila los alcaldes han anunciado medidas como la suspensión de obras y reorientación de los recursos públicos para ponerle aunque sea curitas a las vapuleadas economías locales, en Torreón todo parece al revés, y las obras continúan, como la de la eterna remodelación de la Alameda, como si el jefazo de Obras Públicas de Torreón, Tomás Galván, hubiera tomado clases de cómo tardarse con el mismísimo Gerardo Berlanga Gotés, ahora titular de infraestructura del Gobierno estatal. Ahora ante la llegada de la fase 3, y luego de que se balconeara al Ayuntamiento de Torreón con el evento masivo de sanitización del transporte público, al alcalde Jorge Zermeño no le quedó de otra más que entrarle a las recomendaciones, por lo que presumió en sus redes sociales la entrega de cubrebocas entre los comerciantes de los mercados de alimentos y despensas a los ejidos. Aunque no faltó entre sus seguidores quien le cuestionara lo que presumieron varios directores, luego de que gritaran a los cuatro vientos que había sido aprobada la primera partida para comprar casi tres mil bolos, de los 50 mil que esperan entregar con motivo del Día del Niño. Y es que aun cuando la acción busca celebrar a los pequeños, muchos pidieron que mejor esos recursos se utilizaran en despensas, ahora que el COVID-19 le ha pegado a la economía de los más vulnerables, o al sector salud, que se las ha visto negras. Total, no faltó quien pidió se diera prioridad a temas más relevantes, eso sin mencionar que las malas lenguas recordaron que aún estamos en año electoral…

Por cierto, a quien le dio por acercarse a los integrantes de la república soberana, independiente y democrática del Noreste, que encabezan los mandamases de Coahuila, Miguel Riquelme; Nuevo León, Jaime Rodríguez; y Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, es al "góber" perredista de Michoacán, Silvano Aurioles, quien se sumará al plan de recuperación económica que plantearon sus homólogos del noreste... Y asistirá el próximo viernes al horno 3 del Parque Fundidora, adonde acudirán cerca de 60 empresarios y otros 500 vía Zoom. Dicen que quien también ha confirmado su asistencia era el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero se le presentaron asuntos de última hora.

***

La incertidumbre entre el personal de salud del Instituto Mexicano del inSeguro Social de Monclova continúa, pues en el Hospital General de Zona número 7, donde inició el brote de COVID-19 más complicado de la provincia, se sabía desde hace tres semanas que la Torre B del hospital estaba vacía, pero la dirección local de la institución no informó de esto y mantuvo al Subcomité Regional de Salud, que encabezan el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, con la creencia de que había solo cinco pacientes con coronavirus o sospechosos, cuando sumaban 28, y los tenían en el segundo piso. Por ello, ahora con la visita del director general del IMSS, Zóe Robledo, a la capital del acero para inaugurar el Hospital Móvil, dicen que las autoridades locales le harán montón al titular del IMSS para que por fin se aplique, y ceda ese nosocomio para su reconversión a hospital COVID. Pese a que en muchas partes del mundo al personal que trabaja en el sector salud se le ha visto como héroes, en algunos puntos de México la realidad es otra, y las muestras de odio están a la orden del día, y no solo por parte de la ciudadanía; nuestros subagentes, disfrazados de ambulancia varada, nos comentan que el personal del IMSS que realizó dos manifestaciones para exigir equipo de seguridad personal para protegerse del virus SARS-CoV-2 en la bautizada Wuhan del norte mexicano fue amenazado por la dirección del instituto, bajo el argumento de que hay una cláusula en el contrato que dice que si hablan mal de la institución serán sujetos a despido inmediato, sin derecho a terminación ni demás derechos laborales.

Mientras tanto el que ha brillado por su ausencia en plena emergencia es el politizado sindicato del Seguro Social, al grado de que a los jefes del hospital de Monclova donde sucedió el brote les ordenaron no usar batas, caretas ni tapabocas donados por diferentes instituciones y ciudadanos a los trabajadores del IMSS de áreas ajenas a Urgencias y Triage Respiratorio (donde reciben a los sospechosos de COVID-19). El argumento es que no lo necesitan porque no están en zona de riesgo. Y el personal que se niega a obedecer es amenazado con que le aplicarán el reglamento del hospital y hasta los estatutos del sindicato para sancionarlo, y aunque son más las muestras de cariño que varios ciudadanos le han expresado al personal de salud, sus peores ataques vienes de sus jefes y sus dirigentes sindicales.

***

¿Se acuerda, estimado lector, del ex alcalde interino de Torreón Jorge Luis Morán, quien meses después de que lo sacaran de la congeladora regresó a la escena pública como el flamante Big Brother en Coahuila... Perdón, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera en la provincia? Pues recientemente fue balconeado por algún funcionario indignado que evidenció que don Jorge tiene un modesto ranchito por el Cárcamo San Miguel, y cuyo privilegio, además de la cómoda y refrescante sombra que le dan unos cuantos nogales, es que tiene un rebombeo de agua, pero sin medidor, por lo que el cobro del vital líquido no le está llegando por parte del Simas, razón por la cual la dependencia le envió una amable notificación para que se ponga al corriente con los pagos y además instale su medidor, como cualquier ciudadano de a pie, o de lo contrario no le van a surtir agua. Así que imagínese cuánto tiempo tendrá extrayendo agua sin permiso ni medidor el encargado de combatir la corrupción en el estado.

***

Donde no más no se logra una buena comunicación, es más, ni las señales de humo llegan a pesar de lo grave de la situación sanitaria que se vive actualmente, es entre el Gobierno municipal de la hermana república de Gómez Palacio, que encabeza la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, y el Gobierno del Estado de Durango, a cargo de José Rosas Aispuro. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos reportan que además de habérsele adelantado al gobernador en la aplicación de muchas de las medidas sanitarias anunciadas por el "góber", doña Marina no más no ha logrado conseguir el número de teléfono de una dependencia de salud en el que sí le contesten en la capirucha de los alacranes, porque se encuentra bastante angustiada por eso de que en el estado no se aplican las suficientes pruebas, y como Gómez Palacio fue uno de esos municipios donde el Seguro Social dejó a su personal de salud a la mano de Dios, pues temen que pudiera surgir un brote importante de casos de coronavirus. La cosa es que doña Marina se encuentra entre la espada y el color de su partido, porque por un lado no puede despotricar contra la 4T, porque gracias a ellos hoy día gobierna, pero tampoco logra un acercamiento con el Gobierno panista del estado; y como la Federación, con eso de las medidas económicas y de salud en esta contingencia, ha seguido al pie de la letra eso de "lavarse las manos", pues les ha dejado toda responsabilidad a los Estados, así que, le guste o no, tendrá que empezar a acercarse mucho más a la Administración de Rosas Aispuro.