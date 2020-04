Aumentan en Coahuila muertes por COVID-19

La Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informó que al momento se registraron 11 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, incluidos 4 decesos en el municipio de Monclova.

Es necesario precisar que los decesos corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila. No habían sido notificados sino hasta este día.

Los fallecimientos ocurrieron los pasados días 2, 14, 16 y 20 de abril.

La distribución de los nuevos casos se centran en Monclova con cinco contagio en el sexo masculino y tres mujeres. Mientras que la ciudad de Frontera reportó dos casos

Al corte, se contabilizan en Coahuila en total 288 casos, incluidos 28 fallecimientos.

El número de hspitalizados se mantiene en 14, seis de ellos son de la ciudad de Torreón.

Las altas médicas se distribuyen 46 Monclova, 11 en Torreón, 10 Saltillo y ocho más en Piedras Negras.

La mayoría de los decesos se han registrado en Monclova con 19, le sigues los municipios de Matamoros y Acuña con dos cada uno, mientras que Sacramento, San Juan de Sabinas, Torreón, Saltillo y San Buenaventura, con tiene un fallecimiento cada localidad.

Acatar:

El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa. *NO SALIR, solo si es estrictamente necesario. *Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que -por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral- tengan que salir a la calle, a USAR CUBREBOCAS. *Si presentas algún malestar respiratorio, acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.