Actor lagunero recuerda a Gabriel Retes

El joven actor lagunero Daoner Acosta, quien comenzó su carrera en 2016 cuando conoció al director de cine guatemalteco Max da Silva en la ciudad de Chicago, y hasta ahora ha participado en películas y cortometrajes como 3 familias, Señora Acero o El desconocido, comparte a El Siglo de Torreón sus anécdotas con el director de cine Gabriel Retes, fallecido el pasado 20 de abril.

Acosta recuerda el primer encuentro que tuvo con el cineasta, sucedido en el otoño de 2017, cuando uno de sus colegas lo contactó con Retes, pues buscaba a un actor que pudiera interpretar el papel de un rapero para un mediometraje que se grabaría en Real del Monte, Hidalgo, en el marco del Collective Crew.

Aquella tarde, Daoner visitó a Retes en su domicilio, ubicado en una peculiar vecindad de Ciudad de México. Menciona que los nervios lo invadían, pues le emocionaba estar frente a un director tan reconocido en la filmografía nacional.

"Era una eminencia. Yo ya sabía que era director de El bulto (1992), que la vi hace muchos años cuando era niño. Iba muy nervioso, nunca había estado con un director de ese renombre. Él me dijo: 'relájate ".

Retes invitó al lagunero a pasar a su oficina. Allí, Daoner contempló el desfile de reconocimientos, incluidos los arieles que había obtenido en su carrera. El director comenzó a dialogar con el actor lagunero, le preguntó por su vida, por su carrera y lo instó a que le rapeara una de sus canciones (Daoner tiene más de 15 años involucrado en el mundo del hip hop), después tomaron un café expreso y almorzaron.

"Me dijeron: 'El papel es tuyo'. Me pasaron el guion y me dijeron: 'A partir de mañana empezamos los ensayos, ya nada más faltaba el personaje principal. Cuando dijo que era el principal yo no me la creí".

La película donde Daoner Acosta fungió como protagonista fue La Réplica, una producción filmada en una especie de rally cinematográfico, donde se tenía que entregar corte cada cierto tiempo y el reloj fungía como un factor importante.

Su personaje, Alan Bell, es un rapero que vive en Real del Monte, tiene sueños y aspiraciones en una trama de amor y competición por la música rap.

"Retes no se apegaba al guion. A él le gustaba innovar dentro de la misma idea del guion. Era algo que a mí me impresionaba mucho. Se le ocurría y lo hacía. Se sentía una energía muy fuerte alrededor de él. Me gustó mucho como dirigía".

La cinta aún se encuentra en la etapa de postproducción, por lo que Retes no alcanzó a ver su estreno. Por último Daoner Acosta reflexiona y menciona que la partida de Gabriel Retes deja un legado, más que un vacío. "Es una inspiración para las nuevas generaciones".

Filmografía

Daoner Acosta. *Señora Acero (temporada 5, Telemundo). *El desconocido (Netflix). *3 familias (Tv Azteca).