Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, lanzó una campaña en Twitter pidiendo medidas para mantener intactas las cadenas de suministro.

El embajador expresó preocupación sobre los cierres a causa del coronavirus que perjudican el flujo de partes y productos que alimentan a las empresas de los tres países que conforman la zona de libre comercio de América del Norte —Estados Unidos, México y Canadá— y advirtió que “si no coordinamos nuestra respuesta, esas cadenas se esfuman”.

“Hay riesgo en todas partes, pero no nos quedamos todos en casa por temor a que vayamos a chocar el coche”, escribió Landau. “La destrucción económica también amenaza la salud”, añadió.

Ellen Lord, subsecretaria de Defensa de Estados Unidos para adquisición y mantenimiento, expresó el lunes inquietudes similares en Washington.

“Estamos viendo consecuencias en la base industrial por varias zonas de cierre a nivel internacional. Particularmente importante es México, donde tenemos un grupo de compañías que están repercutiendo en muchas de nuestras materias primas”, comentó.

Lord, quien mencionó la importancia de las plantas fronterizas mexicanas en la producción de fuselaje de Estados Unidos, señaló que planeaba hablar con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el martes para pedirle ayuda en la reapertura de proveedores internacionales en el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México se negó confirmar si tal conversación se había llevado a cabo

Pero más tarde, la Secretaría de Economía de México escribió que los dos gobiernos “sostienen conversaciones para proteger la salud de sus conciudadanos y, al mismo tiempo, la integración productiva de sus economías”. No proporcionó más detalles.

La labor se produjo incluso mientras más empleados organizaron huelgas y protestas en las maquiladoras por los temores sobre que las instalaciones se han convertido en focos de infección de coronavirus. Las protestas más recientes ocurrieron en plantas de Electro Componentes de México en Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas.

“Este es un paro laboral”, dijo Susana Prieto, abogada laboral y organizadora de la manifestación en Ciudad Juárez. Publicó fotografías de decenas de empleados que protestaban en el estacionamiento de la compañía, muchos de ellos portando mascarillas.

Señaló que docenas de trabajadores de la maquiladora están infectados con el coronavirus y algunos han fallecido, incluidos 16 empleados en plantas operadas por la fabricante de asientos para autos, Lear Corp.

Lear ha reconocido que han habido muertes por coronavirus entre sus 24,000 empleados en Ciudad Juárez, pero no dijo cuántas.

La compañía añadió que sus 10 plantas en la ciudad “están actualmente cerradas y permanecerán cerradas hasta que tengamos un plan que cuente con el soporte de nuestros colaboradores y se sientan seguros para regresar a trabajar”.

Prieto dijo que creía que han habido tres fallecimientos en distintas plantas de Electro Componentes en Ciudad Juárez, pero no se pudo contactar a la compañía para confirmar la información.

Los problemas en las maquiladoras son un arma de doble filo: Al principio, muchas de las plantas se rehusaron a cerrar en conformidad con las órdenes del gobierno de suspender actividades en negocios “no esenciales”. Ahora, Prieto dijo que muchas empresas quieren enviar a los trabajadores a casa con permisos de dos semanas con la mitad de su salario, que en muchos casos podría ser de menos de 30 dólares a la semana.

El gobierno del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, “hizo un llamado a no estigmatizar a la industria maquiladora” en medio de la pandemia.

Informó que decenas de plantas han cerrado y 180,000 de los 300,000 trabajadores industriales se encuentran inactivos. Para resaltar las complejidades de la situación, señaló que 33 plantas consideradas “esenciales” seguían operando plenamente y 35 funcionan de manera parcial.

El gobierno estatal también señaló que 28 plantas consideradas no esenciales se han rehusado a cerrar, por lo que, dijo, las autoridades las han visitado para exigirles que suspendan actividades.

Hasta el martes, México había reportado alrededor de 9,500 casos confirmados de coronavirus y 857 muertes.

The US is now actively urging Mexico to reopen factories closed due to its #Covid19 emergency declaration of March 30th. Yesterday, the Pentagon said this is affecting major prime DOD contractors. This, while #Covid19 deaths have been reported at Mexico’s maquila export factories pic.twitter.com/XdNWxw74Re