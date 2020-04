VIDEO: Se queda dormido durante sus clases en línea

Un joven se ha vuelto el blanco de risas entre internautas gracias a un video que lo muestra ser descubierto por su profesor mientras dormía al tomar sus clases en línea. Imágenes que se han vuelto virales.

Así como miles de jóvenes en el mundo que tuvieron que recurrir a aplicaciones para continuar con sus estudios en línea, debido a la pandemia del COVID-19; este joven originario de Argentina, tomaba sus clases a través de Zoom, sin embargo terminó siendo descubierto al quedarse dormido.

"No me había pasado nunca. Se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno", expresa el profesor en el video en el que se muestra al joven dormido tranquilamente frente a la cámara.

Por supuesto las burlas en redes sociales no se hicieron esperar por parte de internautas.