Tosió sin para por 14 años; era un hueso en su pulmón

Una joven china de 22 años de edad pasó 14 años tosiendo compulsivamente, sin saber que el motivo era un trozo de hueso alojado en su pulmón.

La afectada cuenta que comenzó como una tos simple, pero se fue agravando hasta volverse crónica. Las tomografías no arrojaban nada y en algún momento los médicos sospecharon bronquiectasias, pero los antibióticos no funcionaron, informa el portal Times Now Digital.

Recientemente fue a un cirujano para tratarse un problema de hiperhidrosis, o sudoración excesiva, y la tomografía reveló un objeto en su pulmón derecho.

Lograron retirarlo con cirugía y descubrieron que era un pedazo de hueso ennegrecido, de pollo o pato, de dos centímetros de largo, que la joven se tragó hace años sin darse cuenta.