'No salgan de su casa el martes 21 de abril'; niña dice haber hablado con 'Dios'

Una pequeña se ha robado la atención de redes sociales, gracias a un video donde asegura haber hablado con 'Dios', quien le advirtió sobre el 'peligro' que supuestamente se presentará mañana, 21 de abril y por lo cual recomienda al público 'no salir de casa'.

De acuerdo a una entrevista para la estación Radio Sauce Laguna Azul 99.5, de la ciudad de San Martín, en Perú, la menor de 10 años, narró la experiencia que vivió al tener un 'encuentro con Dios', en el que éste 'le habló y previno acerca de una enfermedad que vendrá el martes 21'.

"He aparecido arriba (en el cielo), es un castillo bonito y hay un montón de guardias de oro. Al frente hay un trono y ahí se sienta el señor Jescucristo. Yo le he visto", comienza a narrar la menor mientras el entrevistador le hace preguntas acerca de su 'experiencia'.

"Él (Jesucristo) me habla, yo le habló y él me responde (...) Me dice para hablarle de qué es lo que quiero, que quiero saber, él todo me responde. Un día le he dicho al señor que por qué muchas enfermedades vienen, por qué dice un señor hablando en la radio que el día martes 21 de este mes (abril), dice que nadie salga de su casa porque va a venir algo, una enfermedad y yo le pregunté al señor", comenta la niña.

Según describe la niña en la entrevista, 'Dios' mandó a un 'ángel' a hablarle a un doctor para que éste advierta a la población sobre lo 'que pasará mañana'.

"Le dije que si tengo el permiso para hablar (de la situación) con mis familiares y al mundo. Él me dijo que está bien, pero si no quieren escuchar pues para dejarlos, los que hacen caso está bien"

"Esa enfermedad es un humo, dice que va a venir así, entonces los que no hacen caso y no están en su casa, esa enfermedad va a agarra a los que estén afuera y va a empezar a matar gente", asevera la niña en su relato.

"No salgan de su casa", concluye la niña añadiendo que el mensaje de 'Dios' le fue entregado hace tres días antes de que le realizaran la entrevista.

Por supuesto, además de convertirse en tendencia ne redes sociales, las declaraciones de la niña han generado diversas reacciones y opiniones por parte del público, desde burlas hasta criticas al programa de radio que emitió la entrevista a la menor.