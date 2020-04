'Vamos a zona de riesgo'; filtran audio de Pedro Ferriz 'conspirando' contra AMLO

El fin de semana el periodista Pedro Ferriz de Con, se convirtió en tendencia gracias a un audio filtrado en redes sociales, donde supuestamente en compañía de empresarios del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), orquestan una conspiración contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

El audio que forma parte de una conferencia virtual está conformado por Ferriz, Javier de Uriarte, Eduardo de la Fuente, Carlos Chavero, Gustavo de la Serna, Carlos Sánchez, José Tena y Jorge Alegría, según detallan en el mismo material y en el cual se habla de las acciones que está tomando AMLO respecto a lo que sucede en el país.

En el audio, Obrador y su gobierno son calificados como 'una payasada', comentando que lo único que se puede hacer para tomar acciones contra lo que sucede es 'entrar en una zona de riesgo a la que nunca se había accedido'.

"Yo tengo una campaña que voy a usar hasta que me la quiten no tenemos presidente, no hay gobierno. Pienso que si queremos realmente, que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar a una zona a la jamás habíamos entrado y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas vamos a tener que arriesgar y entonces vamos a poder despertar de esta pesadilla", detalla Ferriz en el audio.

"Creo que en algún momento vamos a tener que 'romper', si es que esté hombre sigue en esta condición, vamos a tener que llevar a cabo acciones de resistencia civil"

Hace unos días se llevó a cabo virtualmente una reunión a la que asistió un grupo de empresarios junto con Pedro Ferriz. En conjunto, se acordó la desestabilización coordinada del gobierno.



Alguno de los presentes nos filtró el audio: pic.twitter.com/wOEywD6ZR6 — Camila Martínez (@CamMttz) April 20, 2020

"Se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco, se va a levantar y va a decir: 'bajo estas condiciones el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México' (...) Se va a dar una tendencia de efecto domino y entonces podremos empezar y hay dos posibilidades, una que reaccionemos, otra que reaccionen los gringos y otra que lo hagamos al mismo tiempo", sentencia el comunicador.

Pedro Ferriz filtra audio con planes de traición a la patria.

Desconocer al Presidente de México, buscar efecto dominó con otros gobernadores, aliarse con y derrocar a AMLO.

Olvidan un detalle, habemos + de 30 millones de mexicanos q protegeremos a AMLO

Sigan soñando apátridas pic.twitter.com/wMIFOplMYD — Ɛlizaɓɛth Ʋɛrɔ́ŋica Gɔŋzálɛz (@taller2006) April 20, 2020

Por otra parte Ferriz de Con, expresó a través de su cuenta en Twitter que 'no reconoce a AMLO ni como demócrata, ni como defensor de la libertad' añadiendo que es un 'presidente imperial, populista habilis ameriquensis'.

A diferencia de @Javier_Alatorre , no reconozco a AMLO; ni como demócrata, ni como defensor de la libertad... no la tienen ni en su gabinete.

Presidente Imperial. Populista habilis ameriquensis.

¿Quien extingue fideicomisos públicos, es demócrata? pic.twitter.com/GXvztv5w5g — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) April 20, 2020