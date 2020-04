Dan un respiro a Monclova

El Hospital Móvil, el cual es levantado en el estacionamiento del Hospital General Amparo Pape de Benavides, así como el laboratorio biomolecular ahí instalado, dan a Monclova y la región un paso de confianza, dijo el presidente municipal Jesús Alfredo Paredes López.

En una entrevista realizada por El Siglo de Torreón al alcalde, durante el recorrido que realizó este domingo para ver los avances de la obra, el jefe de la comunidad informó que este centro médico contará con capacidad de 65 camas, que tendrán su equipo médico que incluye ventiladores o respiradores.

Al corte de las 19:00 horas, Monclova, considerada el epicentro de la pandemia de SARS-coV-2 en Coahuila, contabilizaba 138 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 15 concluyeron en muerte y 48 fueron ya dados de alta.

Paredes López informó que al Hospital Móvil se le estaba instalando el sistema de iluminación. La obra antes del mediodía llevaba más de un 90 por ciento de avance.

Señaló que este hospital se trajo a la ciudad gracias al esfuerzo de "buenas voluntades por parte de la sociedad civil, empresarios, alcaldes de la región (centro) y por el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, gobernador del estado", a quienes agradeció el apoyo y trabajo realizado para tener estas herramientas para hacer frente al coronavirus.

Sostuvo que la obra va muy rápido. Apenas el sábado terminaron de poner el piso y para el domingo por la mañana ya tenía las divisiones para las diferentes salas que tendrá el centro médico y ya estaban instalando las camas de hospital y las jefaturas de enfermería.

El alcalde explicó que una vez que concluya la instalación, se reforzará la atención con las 65 camas equipadas y los dos quirófanos para atender a los pacientes que lo requieran.

Agregó que se sumó a la estrategia de la Secretaría de Salud y del Gobierno estatal para solicitar a Zoé Robledo, director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ordene la reconversión al 100 por ciento del Hospital General de Zona No. 7 del IMSS a hospital COVID, no solamente la Torre B, sino ambos edificios: el A y el B. "Para que el (nosocomio) Amparo Pape, el Hospital Móvil y los hospitales privados vayan en el mismo camino de atender a todos los ciudadanos (afiliados) que no tengan la enfermedad de la pandemia.

Además, Paredes López indicó que están a la espera de la respuesta del instituto federal para poner en marcha la estrategia de los hospitales No COVID que atenderán a los afiliados al IMSS, distanciados de los enfermos de coronavirus.

Esta estrategia, abundó el presidente municipal, está probada en otros países, donde separaron a los pacientes contagiados con SARS-coV-2 de los pacientes no COVID, reduciendo el índice de contagios.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento trabaja desde varios frentes para contener la enfermedad. El primero es el Subcomité Regional de Salud creado con el Gobierno del estado. A través de este se busca equipar a los hospitales, escuchar al personal médico y atenderlo y la instalación en Monclova del laboratorio biomolecular para elevar la capacidad de exámenes clínicos a nivel local y agilizar el resultado de estos, de días a solo unas horas. Con esto, afirmó, se dará un fuerte golpe a la pandemia y permitirá actuar con más tiempo en los cercos sanitarios y el control y contención del virus en Monclova y la región.

Recordó que a nivel nacional se está aplicando una prueba por cada 5,000 habitantes, mientras que en Coahuila se aplica a razón de una por cada 800. Con el laboratorio y el Triage de Respiración funcionando a nivel local, podría reducirse la cifra a una por cada 500 o 400 ciudadanos.

"En Monclova tenemos que apretarnos el cinturón por dos semanas más" expuso Jesús Alfredo Paredes, pues es necesario salir de la cuarentena lo antes posible para iniciar la recuperación económica, que ya está muy castigada por situaciones previas a la contingencia sanitaria.

Explicó que la crisis de Altos Hornos de México golpeó muy fuertemente la economía de Monclova. Al quedar congeladas sus cuentas bancarias dejó de pagar a sus proveedores y prestadores de servicios locales millones de pesos mensuales, provocando una fuerte recesión económica, desempleo y cierre de empresas.

Adicionalmente, en la vecina Región Carbonífera, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de comprar el carbón mineral a los productores locales, lo que causó una severa crisis por falta de circulante, también causando desempleo y recesión.

Dijo que es por eso muy importante que los monclovenses apoyen las medidas sanitarias y eviten la transitabilidad y otros riesgos de contagio, pues si en dos semanas se mantienen todos con su sana distancia, aislados en sus casas y cumpliendo la cuarentena, ya no habrá en un mes mayor número de contagios y la economía podrá iniciar de manera paulatina su recuperación.

"Si tenemos muchos ciudadanos irresponsables, gente que no cree en esta situación y se empiezan a contagiar, no van a haber hospitales suficientes, por más hospitales que construyamos, no van a haber camas, no van a haber médicos ni medicamentos" para atender a tanta gente al mismo tiempo.

Sin embargo, a pesar de los "memes" compartidos en redes sociales, las medidas de no salir fueron bien vistas y aceptadas por la ciudadanía, que las está acatando.

El mandatario municipal explicó que dentro de estas medidas están las de no permitir el acceso a adultos mayores, niños ni mujeres embarazadas a centros comerciales y no permitir trabajar a personas mayores de 60 años, o con diabetes o hipertensión.

El Hospital Móvil lleva este domingo un avance de más de un 90 por ciento y el reto es terminar ese casi 10 por ciento el mismo día para entregarlo el lunes para que entre en operación.

Fernando Castañeda, arquitecto jefe de la obra, explicó que Grupo Cerna, responsable de la instalación del Hospital Móvil, se comprometió a entregarlo terminado y funcional este lunes. Expuso que ha sostenido reuniones constantes con personal médico que estará en el nosocomio portátil y le solicitaron realizar algunas perforaciones en el piso para construir tarjas para uso clínico.

Agregó que también está por instalar los aires acondicionados y las puertas del edificio, para tener el control del clima en su interior. La instalación eléctrica está casi lista, y el lunes espera poder entregarlo terminado.