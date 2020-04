Pequeñas Especies

Sabia inocencia

Se encontraba un distinguido colega examinando a su viejo paciente, se trataba de un Sabueso Irlandés de diez años de edad llamado "Mak". Los dueños del perro, un matrimonio joven y su pequeño hijo Sami, estaban muy apegados a su mascota y solo esperaban un milagro que lo salvara. Continuó con la exploración del Sabueso, diciendo… Está muriendo de cáncer, me dirigí a su familia, no podemos hacer nada por "Mak" para devolver su salud, y me ofrecí para llevar el procedimiento de eutanasia en su casa. Hicimos los arreglos necesarios, sus dueños dijeron que sería buena idea que el pequeño Sami de seis años observara el suceso. Ellos sintieron que su hijo podría aprender algo sobre esas etapas de la vida, entre la juventud y la vejez. Al día siguiente, sentí la familiar sensación en mi garganta cuando "Mak" fue rodeado por la familia. El pequeño Sami se veía el más tranquilo, los padres discretamente limpiaban una que otra lágrima sobre sus mejillas, el niño solo se concentraba en acariciar por última vez a su querido perro de toda la vida, y yo me preguntaba si realmente alcanzaba a comprender el pequeño lo que estaba pasando. En unos cuantos minutos el viejo y querido "Mak" se quedó dormido pacíficamente para ya no despertar.

El pequeño niño pareció aceptar la transición que había sufrido su perro sin ninguna dificultad o confusión. Nos sentamos todos por un momento recordando los momentos felices que habían pasado a lado de su noble mascota, y a la vez nos preguntábamos el porqué del lamentable hecho de que la vida de los perros sea más corta que la de los humanos. Sami que había escuchado atentamente, dijo: "Yo sé porqué". Sorprendidos, todos volteamos a mirarlo. Lo que dijo a continuación me maravilló, nunca he escuchado una explicación más reconfortante que ésta. En ese momento, cambió mi forma de ver la vida.

Dijo: "La gente viene al mundo para aprender cómo vivir una buena vida. ¿Cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buenas personas, verdad?" El niño de seis años continuó: "Bueno, como los perros ya saben cómo hacer todo eso, pues no tienen que quedarse por tanto tiempo como nosotros."