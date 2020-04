Las palabras tienen la palabra

Así decía mi abuela

Hay palabras y frases que van quedando obsoletas en el lenguaje, mientras que muchas otras se van aceptando según el uso que le dan los hablantes. Las palabras nuevas se llaman "neologismos", ¿y cómo surgen éstos? Pues, por increíble que parezca, surgen porque a alguien se le ocurre inventar una palabra, que puede caer rápidamente en el olvido si nadie la usa o puede ser recogida por quienes usan el lenguaje, hasta que llega el momento de incorporarla oficialmente en el Diccionario.

Hay un neologismo (que no inventé yo) pero que he visto en algunas partes, aunque no se ha aceptado oficialmente: abuelismo.

Los abuelismos son vocablos o expresiones que usaban nuestros abuelos con mucha frecuencia y que, por razón natural, han ido desapareciendo para darle lugar a otras. Eso es lo curioso, que mientras la palabra "abuelismo" es un neologismo, muchas de las palabras o frases a las que se refiere ya prácticamente no se utilizan.

Un abuelismo es: "Quien quita y…" que es una frase que denota posibilidad, probabilidad de que algo bueno suceda y equivale a otra expresión: "A lo mejor…" Pues estas frases, me consta, se siguen usando. ¿Cómo se aplica? Déjeme inventarle un ejemplo: "Vámonos mejor a pie, quien quita y nos encontremos un billete tirado."

"Sanseacabó" es también un abuelismo. Nuestros abuelos eran más apegados que nosotros a la cuestión religiosa y para todo invocaban a los santos o a la virgen María. Si por ejemplo, la chica quería ir a un baile y su papá no la dejaba ir, ella le rogaba en todos los tonos hasta que el señor explotaba: "Te digo que a ese baile no vas y sanseacabó" o sea, aquí termina la discusión, ya no me digas más, la decisión está tomada.

Cuando alguien, por ejemplo, el chamaco estaba demasiado inquieto, la abuela le decía: "Tate sosiego" que viene siendo una forma digamos folclórica de decirle "estate sosegado" es decir, calmado, tranquilo, quédate quieto.

"Dar un mal paso" era igual que "salir con domingo siete". La chamaca adolescente no resistió las tentaciones de la carne y decidió "comerse el lonche antes del recreo" que es igual que decir que "apagó las velitas antes de las mañanitas", o sea que le dio al novio una prueba de su amor y ahora resulta que está embarazada sin haberse casado.

La palabra "borlote" se usaba como un equivalente a escándalo, gritería, desorden o tumulto. "¡Ya no hagan tanto borlote! nos decía…" y a veces le hacíamos caso.

Así decía mi abuela, y mi abuelo también… y nosotros todavía usamos muchas de estas palabras. ¿Usted también?

ME PREGUNTA: María Gómez: ¿Qué es un carambolo? LE RESPONDO: El carambolo es un árbol procedente de la India.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Las civilizaciones se forjan con ideas, pero se defienden con cañones.