Creo que se equivocó Javier Alatorre: AMLO

Tras la polémica que causó las palabras de Javier Alatorre durante el noticiero de TV Azteca en el que invitaba a no atender las recomendaciones de Hugo López-Gatell, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha compartido su reacción sobre el tema.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche. Creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos, además hizo uso de su libertad, cada quien debe expresarse, no debe haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista y que afecten a la colectividad, incluso que pueda hacer dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier”, dijo AMLO mediante un mensaje compartido durante esta tarde.

El mandatario reiteró además que, el doctor Hugo López-Gatell es una autoridad que nos representa a todos los mexicanos frente a esta pandemia de coronavirus.

"Que viva la libertad. Prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí a donde estoy porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritatismo, que se respeten las libertades, pero sí aclarar que no estuvo bien llamar a no hacerle caso al Doctor Hugo López-Gatell, el es una autoridad, nos representa, a mí me representa".

Las declaraciones surgidas del conductor de Azteca fueron: “Se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, lo que provocó una ola de reacciones negativas en su contra y contra la televisora de Grupo Salinas.

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020