TV Azteca es un medio mal intencionado: 'El Mijis'

Pedro Carrizales, "El Mijis", diputado local en San Luis Potosí, afirmó que la televisora TV Azteca es un medio de comunicación mal intencionado.

Luego de que anoche el conductor Javier Alatorre dijera en el noticiario "Hechos" que no hay que hay que hacer caso a las recomendaciones hechas por el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, el legislador publicó en redes sociales:

"Banda, algunos medios y millonarios poderosos son mal intencionados, por ejemplo: TV Azteca. No caigan!".

Carrizales señaló que si los ciudadanos siguen las reglas de López Gatell y "nos unimos y apoyamos, saldremos adelante".

"No importa si creen o no a la 4T, esto no se trata de política, se trata de nuestra vida", compartió.