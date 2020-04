Se cuida del coronavirus y termina contrayendo dengue

Tras intentar ser lo más cuidadoso posible para evitar un contagio por COVID-19, un joven argentino terminó contrayendo dengue. Suceso que lo ha vuelto viral en redes sociales.

Lucas Matute, residente de Tucuman, Argentina, compartió por medio de redes sociales su experiencia, narrando que, tras intentar seguir al pie de la letra las medidas de prevención que la OMS recomienda contra el contagio y propagación del coronavirus, se infectó por la picadura de un mosquito, debido 'al descuido de sus vecinos'.

"Me cuide como oro para que no contraer coronavirus y aún sigo y lo seguiré haciendo, pero en este caso fui picado por el mosquito portador del dengue. Hago esta publicación con el fin de alentar a que tomen todas las medidas necesarias para evitar criaderos. En casa lo hicimos pero no todos los vecinos. Somos muchos los casos en el barrio. Por culpa de algunos que no lo hicieron, la municipalidad fumigo muy tarde pero es entendible la cantidad de focos y la precariedad de los recursos", detalla Lucas en su publicación.

La fotografía compartida en su perfil de Facebook lo muestra a él en cama sosteniendo un termómetro que indica que 'tiene más de 38 grados de temperatura', además de resaltar algunos de los síntomas que presenta por la enfermedad, como dolor de cabeza, de cuerpo, de ojos, fiebre, falta de apetito, entre otras.

Así mismo el joven enfatiza en su publicación la importancia de cuidarse de ambas enfermedades y estar alerta si se presenta cualquier tipo de síntoma.