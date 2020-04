Lorenzo Garza Arrambide ¡El ave de las tempestades!

El brindis de hoy es para los matadores José Roberto y Lorenzo Garza, continuadores de la grandeza de dos grandes del toreo ¡Gracias por su amistad!

La ausencia de festejos me ha permitido ver mis viejos apuntes, releer "Más cornadas da el hambre" de Luis Spota sin una de las mejores novelas de la literatura taurina y con mucho orgullo mexicana, en ella encuentro en los primeros capítulos del andar de sus principales protagonistas Luis Ortega y Pancho Camioneto su encuentro con Lorenzo "El Magnífico", perdón a mis queridos amigos los Matadores José Roberto y Lorenzo, hijo y nieto respectivamente por referirme así a una de las más grandes figuras del torero mexicano, pero la afición lo bautizó así, a la manera de un emperador que lo fue del toreo, en ese pasaje de la novela se retrata la casta del Maestro de Monterrey, Luis se tira de espontaneo al Maestro, el romántico espontaneo una figura que ya no existe y de la que se merece un espacio aparte, después de ser retirado del ruedo y de llevarse una paliza, Don Lorenzo cuaja una faena de escándalo, el fiel Pancho lo espera en hotel para pedir de favor que interceda por el torerillo que no podía franquear la inalcanzable suma para esos tiempos de cien pesos o pasar quince días en taris, el Maestro interrumpe su cena y va por el chaval obsequiándoles además un dinero e invitándolos en su peregrinar hacia el Norte a tentar a la legendaria ganadería de La Punta, en los tiempos en que se ubica la novela propiedad de los señores Madrazo, en el colofón de la novela aparecerá de nuevo en forma decidida el Califa de Monterrey ¿Por qué este preámbulo? Porque retrata a la perfección a una de las figuras más señeras de nuestra tauromaquia, capaz de incendiar los tendidos rendidos a su poder y a su arte, como me diría mi abuelo, gaonista a morir y después garzista, como se toreaba antes, o capaz de ponerlos de cabeza en su contra con broncas de escandalo, de esas que ya tampoco se ven. La carrera el Maestro Garza tiene una buena cantidad de triunfos, si hay que hablar de ellos tendríamos que hacerlo de su tarde del 29 de septiembre de 1935 en Las Ventas al convertirse en el único mexicano en cortar las orejas y el rabo en en esa plaza, la hazaña fue con un toro de Martin Alonso en la corrida de la "beneficiencia para la afición" alternando con Nicanor Villalta, Fernando Domínguez y Curro Caro. En nuestro país son recordadas sus faenas a "Amapolo" en El Toreo de la Condesa al que le pegó varias tandas de naturales rodillas en tierra, para la historia quedan sus faenas a "Principe Azul", "Terciopelo", "Rabioso" y "Gitanillo", después de su retiro regreso en 1965 para dare la alternativa al mandón Manolo Martínez en su natal Monterrey, en lo personal y siendo aun niño pude gracias a unos boletos obsequiados por mi tío Juan José llevar a mi abuelo a verlo en un festival del recuerdo organizado por la feria del algodón y de la uva por la casa Domecq en la entonces Plaza de toros Torreón, las cosas no rodaron como hubiésemos querido pero me dejo impactado en el patio de cuadrillas al regalarme una sonrisa al ofrecerle mi mano y decirle ¡Maestro!

La anécdota

Uno de los brindis más sonados de la historia del toreo refleja el valor del Maestro Lorenzo Garza, el Califa después de un primer toro en el que pasó apuros y se echo al público en contra entre los que se encontraba Maximino Ávila Camacho quien muy a su estilo pasó por encima de la autoridad y ordenó una multa de 10 mil pesos al diestro de Monterrey, sin otro afán más que de prepotencia y arrogancia, en su segundo toro el Magnífico se dirigió hacia la barrera que ocupaba el político para brindarle, los aficionados pensaron que se doblegaría pidiendo se le perdonara la multa pero los que alcanzaron a escuchar relatan que le dijo algo así "General, va por usted y por la mujer que lo acompaña, que antes de ser suya, fue primeramente mía. Que los $10,000 pesos que injustamente me impuso de multa, le sirvan para comprarle un regalo a ella, porque el mío es un dinero honrado, ganado con los sustos y la sangre de mi profesión. Usted jamás ha sabido ganarse un centavo honestamente, como yo me los gano exponiendo la vida". El Maestro remató el brindis con una tremenda mentada de madre exponiendo su vida en el ruedo y en la calle.

Las efemérides

Un día como hoy de 1831 en la Plaza de Madrid Francisco Montes "Paquiro" recibe la alternativa de manos de Juan Jiménez y de testigo Manuel Romero. En 1879 se expide el reglamento taurino para Aguascalientes, en 1946 se publica el decreto del presidente de la república Manuel Avila Camacho en el que solo se autorizan dos festejos taurinos por semana. En 1954 "El Principe del Toreo" Alfredo Leal toma la alternativa en la Real Maestranz de Sevilla de manos de Cayetano Ordoñez "Niño de la Palma" y de testigo Manuel Carmona con el toro "Dadivoso" de Prieto de a Cal, en 1966 nace en Apizaco, Tlaxcala el Matador Alberto Ortega, en 1982 se despide el picador Ignacio Carmona y en esa misma tarde el Maestro Manolo Martínez otorga la alternatica a Antonio Urrutía llevando como testigo a Miguel Espinoza "Armillita chico" en 1998 la divisa de Manuel Martínez gana el concurso de ganaderías en Texcoco ante ganaderías como Xajay, Huichapan, Marco Garfias, Carranco, De Santiago y Santa Fe del Campo, en el cartel estuvieron Manolo Mejía, Eulalio López "Zotoluco", Rafael Ortega y el diestro de Albacete Manuel Caballero. En 1999 el mexicano Antonio Bricio debuta en España en el coso de Toledo ¡Hasta la próxima!

