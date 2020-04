Y donde el hilo se rompió por lo más delgado, al más puro estilo de "médico sin ciencia, poca conciencia", fue en el Hospital General de Torreón, pues, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas donados, estos días el mal comportamiento del exdirector del nosocomio Francisco Dorantes y su prepotencia con los superiores hicieron crisis y pusieron "de patitas en la calle" al galeno. Y es que, según los subagentes, la relación que tenía meses siendo ríspida se agravó con la llegada del COVID-19, debido a que la pandemia sacó a relucir las carencias con que trabajaba el hospital, y las cuales Dorantes se encargó de exhibir en "declaracionitis" a la prensa incómoda, además de que un día sí y otro también se quejaba de la falta del recurso humano y gritaba a los cuatro vientos que si el hospital operaba y conseguía cientos de donaciones para enfrentar al mortal virus era gracias a él, según lo presumía una y mil veces a través de las inestables redes sociales, donde los subagentes aseguran pasaba más tiempo que en el consultorio, pues cual si fuera una red consultora, continuamente subía encuestas sobre su desempeño para autocalificarse como una especie de superhéroe lleno de virtudes en Coahuila.

Olvidando toda institucionalidad, sobre todo en un ámbito tan delicado como es el de la salud, y claro, el doctor obvió contar que en reiteradas ocasiones se negó a atender a pacientes que provenían de Madero, San Pedro o Matamoros, por más que las indicaciones eran atender a todos los coahuilenses. Sin embargo, los subagentes, disfrazados de calculadoras y relojes checadores, aseguran que la gota que derramó el vaso y provocó la fea salida de don Francisco fue que quedaron al descubierto algunas travesurillas que no cuadraban y decidieron cortar por lo sano y mandar al doctor a vivir en el error; entre las que dejaron a los subagentes con el ojo cuadrado está la de que al parecer aparecieron algunas facturillas en las que el hospital pagó pruebas de coronavirus a un precio cercano a los 24 mil pesos cada una, las mismas que en el resto del estado cuestan poco más de dos mil pesos, algo que indignó a las autoridades, que de inmediato ordenaron una investigación severa en la que participaran tanto la fiscalía como la auditoria, la Unidad de Inteligencia Financiera e incluso la CIA y la KGV.

Y a la que tundieron no solo por andar de oficiosa, sino por tratar de sacar provecho político de un tema tan sensible como la contingencia sanitaria que nos trajo el temible coronavirus fue a la senadora del agonizante Revolucionario Institucional Verónica Martínez, a quien le dio por armar un numerito más que vergonzoso. Nuestros subagentes, disfrazados de heroico enfermero cansado por tanto trabajo, nos comentan que doña Verónica envió algo así como unos pocos cubrebocas y unas cajas de guantes a algunos hospitales del Instituto Mexicano del inSeguro Social en la provincia de Coahuila, pero a cambio hizo que el personal que se rifa la vida a diario tratando de salvar la de los demás dejara sus labores y saliera a las fachadas de sus trabajos para sostener unos carteles impresos, de donde se podía leer la frase "te agradecemos, senadora Verónica Martínez", algo que indignó incluso a uno que otro funcionario del mismo partido político, quien no tardó en soltarle uno que otro dardo venenoso a través de las inestables redes sociales, donde le recomendaron que mejor tratara de recuperarse de su cirugía estética, mejor, y que si quería jugar a las donaciones, no lo hiciera en medio de una contingencia como la que está atravesando el mundo entero. Aunque lo que más molestó al personal médico de los hospitales es que los hicieran posar para las fotos que más tarde no dudó en compartir la senadora en sus redes. No cabe duda de que Dios los hace y el PRI los junta.

Nuestros subagentes, disfrazados de "haters", nos informan que la que de plano ya no sabe qué hacer para llamar la atención es la síndica que ya rayó más allá de lo estridente para convertirse en una castañuela, Dulce Pereda, quien ha estado haciendo circo, maroma y teatro para atraerle adeptos al novato candidato por el distrito 11, el junior Hugo Dávila. Y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, la síndica priista ha estado aprovechando la cuarentena y se ha apoderado día y noche de las inestables redes sociales para buscarle al "princeso" y verde candidato sus "crushes" con miras a que lo apoyen en el próximo proceso electoral, que, dicho sea de paso, debido a su suspensión por la pandemia del virus no tiene para cuándo, por lo que la también coordinadora de la fracción del vapuleado PRI se la pasa enviando invitaciones a diestra y siniestra a los usuarios de las redes sociales para que le den "like" a la página del jovenzuelo, quien si de por sí veía difícil su triunfo en ese distrito, ahora ante el panorama desalentador es casi un hecho que caerá derrotado ante sus contrincantes, por lo que, aseguran, doña Dulce tan desesperada está que se deshace en halagos hacia el pequeño Hugo, y en su afán de protagonismo incluso ha compartido recetas de cocina que el ocioso principiante del ámbito político ha subido a sus páginas para exhortar a sus seguidores para que las realicen, lo que para un amplio sector de ese partido resulta una burla tomando en cuenta que la mayoría de los seguidores y bases del tricolor se encuentran económicamente en jaque gracias al coronavirus, que ha provocado la pérdida de miles de empleos, ocasionando que cientos de familias no tengan hoy en día ni para comer, panorama que parecieran desconocer la síndica y el candidato, que seguramente espera con ansias la campaña para llevar a cabo el toca-toca y pedir el voto a los ciudadanos, lo cual será obviamente cuando pase la contingencia sanitaria; mientras tanto, seguirá en su mundo de príncipe azul.

Donde se las están viendo negras es en el "mini Pentágono" de Torreón, pues las cámaras de la sala de radio de la Dirección de Seguridad Pública, las mismas que presumieron contaban con tecnología de punta, no están funcionando al cien, y ni siquiera dan resolución HD, todo porque el software que adquirieron es "pirata" y no da el ancho. Nuestros subagentes, expertos en seguridad, nos cuentan que el personal batalla mucho y dicen que prácticamente es lo mismo que con el equipo anterior, el cual ya ni se sabe dónde quedó. Y eso que supone que las nuevas "supercámaras" venían con un software que solamente lo tiene el mismísimo FBI y cuesta cinco millones de pesillos anuales. Con el cierre de negocios, que era el principal abastecimiento… Perdón, fuente de ingreso por multas al violar las normas municipales, los muchachos de Plazas y Mercado de Torreón están tan desesperados que ahora arrasan con cualquiera que salga a la calle. Ahora, los funcionarios de la dirección a cargo de Luis Mendoza Balderas se lanzaron en contra de los megahiperpeligrosos vendedores de gorditas. Con sendos operativos de inteligencia los inspectores tuvieron que aprenderse al derecho y al revés el reglamento, y les quitaron las sillas a los de las gorditas Tilo, no sin antes dejarles un bote de gel antibacterial; lo malo fue que al día siguiente regresaron para que les dieran su "ayudita" de 250 pesillos semanales para autorizarles poner una mesa. No queremos ni imaginar cómo se estarán portando con los pobres ambulantes.

Eso de la contingencia por el COVID-19, donde se realizan acciones para tratar de evitar el mayor número de contagios y por ello el cierre de establecimientos no esenciales, no solo ha dejado en la lona al sector comercial, sino también a los muchachos de Inspección y Verificación de Torreón, quienes han tenido que modificar sus formas de extorsionar… Perdón, de operar para tratar de sacar algo "pa la banda". Nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial casero, nos cuentan que el pasado fin de semana un ciudadano, dueño de una miscelánea con permiso para venta de alcohol en el ejido La Partida, se vio afectado por los traviesos funcionarios, quienes actuaron de manera prepotente al confiscarle un vehículo tipo torton cargado con cartones de cerveza, bajo el argumento de que era mercancía robada, por lo que la unidad fue llevada en grúa particular al corralón municipal, además de aplicar una multa. Esto se dio porque el ciudadano no permitió que se le levantara un acta por tener su camión estacionado fuera de su negocio, algo que no es prohibido en ningún reglamento, pero cuando se negó a cooperar de manera "voluntaria" con una propina generó el enojo de los inspectores, quienes de inmediato llamaron a su gris jefazo, Antonio López, quien en represalia les dio luz verde para cambiar la sanción por algo mercantil, como el supuesto robo, por lo que pidieron el apoyo de unidades de la Policía Municipal para llevarse todo. La inexperiencia y ansias por apoderarse de lo ajeno dejaron muchas aristas en el actuar de la autoridad, porque en caso de denuncia de robo se habría puesto a disposición del Ministerio Público lo confiscado y a la persona que transportaba la mercancía, y no fue así. El ciudadano, al momento de ir por su unidad y las bebidas, se dio cuenta de que le faltaban más de cuarenta cartones de cerveza, por lo que ahora será el afectado quien denunciará por robo y extorsión a la autoridad municipal. Nuestros subagentes, disfrazados de carros yonkeados, nos cuentan que los cartones faltantes serán parte de los festejos del cumpleaños del jefazo Antonio López. Ahora esperemos que en su festejo no haya más de 10 personas, para evitar sean remitidos por desobedecer las medidas sanitarias del Estado.