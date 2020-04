VIRAL: Leones aprovechan cuarentena para dormir en una carretera

Las fotografías que se han vuelto virales en la red, fueron registradas en el Parque Nacional Kruger, donde los felinos disfrutaron de una carretera ante la escasez de automóviles que normalmente circulan por la zona.

El parque fue cerrado al público el día 25 del mes pasado, desde entonces diversas especies han aprovechado áreas del recinto que normalmente son invadidas por turistas para descansar.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA