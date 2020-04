VIRAL: Captan a mono volando una cometa durante la cuarentena

Según detalla el portal RT, las imágenes fueron registradas en la India, por el Servicio de Guardabosques en el estado de Odisha, cuando se percataron que el animal volaba la cometa desde lo alto de un edificio.

"La evolución ocurre rápidamente debido a la cuarentena", detalló en tono de broma Susanta Nanda, quien compartió el clip en Twitter.

Evolution happening fast due to lockdown



Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure pic.twitter.com/6W8MtpPK43