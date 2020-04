Jonuta, el único municipio en Tabasco sin COVID-19: nadie entra ni sale

El municipio de Jonuta, uno de los más pequeños de los 17 que hay en Tabasco, es el único que no reporta casos de COVID-19, por lo que el alcalde perredista, Francisco Alfonso Filigrana Castro, decidió prohibir el acceso de foráneos y sanitizar las calles. Esta localidad cuenta con 29 mil 511 habitantes, y en esta contingencia sanitaria no entra ni sale nadie. En los accesos se han colocado retenes de la policía municipal y se les advierte a los pobladores que intentan salir que si se van, ya no se les permitirá regresar.

Desde finales de marzo se cerraron las playas, cantinas, hoteles, restaurantes... y desde el pasado 31 de marzo no se permite el acceso a transporte público foráneo y menos a los que provienen de la capital del estado. También líderes comunitarios hicieron un llamado a todos los jonutecos a que si están en otras ciudades no vuelvan para evitar contagiar a sus familiares, porque, indican, "lo más importante es tener a este municipio libre del virus". Todo por la prevención. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en el estado hay 210 casos positivos de coronavirus, 365 sospechosos y 511 negativos, los cuales están distribuidos en 16 municipios. El alcalde Filigrana Castro aseguró que la prevención es lo que puede ayudar a seguir sin contagios, por lo cual desde el 13 de marzo se colocaron depósitos de agua y jabón, así como gel desinfectante en las entradas al municipio y se regalaron despensas para ayudar a la población a permanecer en sus hogares. "Tenemos los termómetros de pistolas digitales desde el 15 de marzo en la entrada del municipio, estamos poniendo cal en todas las entradas para desinfectar las llantas, estamos fumigando con cloro y jabón todos los vehículos, empezamos a desinfectar toda la ciudad fumigando con cloro y jabón", enumeró el munícipe. Sobre el cierre de sus fronteras, Filigrana Castro afirmó que hay quienes han criticado la medida, pero consideró que al final es una determinación que se tendrá que aplicar en todo el país, "porque es la única manera que podemos controlar esta epidemia. Yo lo siento mucho con los que se enojen, pero es por la salud de los habitantes", consideró el alcalde. Instalan filtros. También autoridades municipales de Huimanguillo montaron un filtro en el acceso principal, con el fin de evitar más contagios por coronavirus. Hasta el momento, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, esta localidad ha reportado tres casos de COVID-19, entre los que se encuentra la primera víctima menor de edad. En el puesto de vigilancia, elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional niegan el paso a las personas que no sean del ayuntamiento y sólo se lo permiten a residentes, trabajadores y vehículos de empresas con actividades esenciales.