VIDEO: Automóvil choca y sale volando tras conducir a exceso de velocidad

De acuerdo a la información compartida por el portal Metro, los hechos tuvieron lugar el domingo por la tarde en Rabién, aldea ubicada en la ciudad de Lodz, Polonia.

Un video registrado por cámaras de seguridad de la zona, captó el momento en el que tras impactar a gran velocidad contra la rotonda, el automóvil modelo Suzuki Swift sale volando sobre ésta hasta aterrizar en un cementerio cercano.

El conductor identificado con la edad de 41 años fue trasladado a un hospital al sufrir algunas lesiones no mortales. Detalla el sitio de noticias internacionales.

Footage released by authorities in Poland shows car go flying after the driver went straight into a roundabout at high speed.



Police said the driver's injuries were not life-threatening. https://t.co/xEMaO5enc1 pic.twitter.com/gVDO0iM7Z5