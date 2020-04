El Espacio de Cerpa

Con todo respeto y admiración, va este espacio para aquellos súper-hombres y súper-mujeres que portan una bata y que en estos momentos de inquietud y sobresalto, salen todos los días al “ojo del huracán” con una responsabilidad digna de admirarse y en especial, para mis hermosas primas Dra. Brenda Lizeth Robles Barraza, Dra. Laura Angélica Reyes Robles y mis queridos exalumnos(as) Dr. Miguel Quiñones, Dra. Sofía Elizabeth Blanco, Dr. Daniel Franco Carrillo y Dra. Andrea Aguilar y que todos los que ejercen esta profesión, ya los deben considerar patrimonio cultural de la humanidad y va una felicitación por su cumpleaños para mi buen amigo casi mi hermano Antonio Martín del Campo Fernández de la espectacular Orquesta Míster Gallo que andará de manteles largos este día y en cuarentena.

En estas fechas, ya estaríamos disfrutando del fascinante espectáculo del “Rey de los Deportes” en su máxima expresión y pienso que, los únicos que están siendo beneficiados con esta pausa, son los Astros que, desde que habían comenzado los juegos de pre-temporada y que de esto ya se sabía, la mayoría de los aficionados les iban a gritar hasta de lo que se iban a enfermar porque después de que salió a la luz acerca de la canallada que cometieron en la Serie Mundial del 2017 y también en la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado, se pusieron más antipáticos que el mismo bicho que anda por toda la humanidad y que nos tiene a todos vuelto de cabeza.

e las estrellas o de los partidos de playoffs o del mismo “Clásico de Otoño”, a mí en lo personal un encuentro que nunca me perdía y que siempre me llena de emoción, es el que se lleva a cabo el día 15 de abril donde todos los peloteros, sin excepción, participan ese jornada con el famoso número 42 para brindarle un tributo para aquel beisbolista que, desafiando la imbécil cultura de la discriminación, apareció por primera vez en un diamante en el año de 1947 como fue Jackie Robinson y que, en un iniciativa sin precedentes en la gran carpa, el entonces comisionado Bud Selig en el año de 1997, decidió que todos los equipos retiraran de sus roster el famoso número que inmortalizó el nacido en la ciudad del Cairo en el estado de Georgia y que, para muchos, es una verdadera delicia ver a todos ese día portando el “42” y que todavía sigo sin entender el porqué, si el sangritas de Mariano Rivera ya sabía de este acontecimiento, terminó su carrera con los Mulos usando este guarismo que es una joya del béisbol (ya ven mis cuatro lectores porque estos no me simpatizan?).

Y el pasado martes 14 del presente, se cumplió un siglo de que Babe Ruth jugó su primer partido con los Yankees en un movimiento donde cien años después, esa sigue siendo la escala a la que luce como una centella la venta del Bambino en Boston y que, desde luego, ese debut de igual manera modificó la dirección del deporte y de la cultura de nuestros vecinos del norte para siempre donde las consecuencias dominantes son, superficialmente, que no tienen fin, a saber, en que nuestra semblanza de amor con el batazo de cuatro esquinas, la instauración de una de las organizaciones más representativas del planeta y redefiniendo lo que simboliza un deportista de élite en un país con toda la infraestructura que uno se pueda imaginar, incluye dos o tres maldiciones. ¿Por qué los Medias Rojas no enviaron a su estrella a Chicago? Ahí se los dejo.

¡¡ Que viva el béisbol y también los Doctores y Enfermeras!!