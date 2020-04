Mariam Trejo ilustra a La Laguna con humor e ingenio

De pequeña su padre le orientó el trazo. El dibujo siempre la invitó a delinear su propia perspectiva de las cosas y la orilló a valorar la imagen y a desarrolla un talento visual que la vínculo con el cine.

Mariam Trejo, es la ilustradora que está detrás de la página de Facebook I Love Torreón que actualmente cuenta con más de 20 mil seguidores, y que contiene ingeniosas ilustraciones que retratan características y costumbres de La Laguna.

Trejo relata que desde hace siete años se le ocurrió hacer dibujos que hablaran sobre cómo se vivían algunas cosas en su tierra. Una región a la que dice, le tiene mucho amor, debido a que aquí ha vivido toda su vida. Su iniciativa, expresó, se trata solo de rescatar aspectos de una manera divertida de la tierra que la vio nacer.

"Me gusta mucho Torreón, pues yo aquí he vivido toda mi vida es una manera de regresarle el amor que le tengo. Mis ilustraciones son puros chistes locales".

Sobre su estilo de ilustración, la joven de 30 años refirió que: "No tengo ninguna técnica, me gusta usar mucho colores vivos, no tantos detalles, mas bien todo más simple".

Dijo que desde que abrió la página hace siete años, a la gente le ha gustado su propuesta, la cual, señaló, se basa en ilustrar escenarios que inviten a la risa. Aseguró que su trazo no se mete en terrenos políticos ni en temas que tengan que ser tratados de manera seria.

Mariam compartió que lo que más disfruta de ilustrar es poder transmitir un mensaje de manera simple y llamativa. "De que una idea de que a lo mejor es compleja, hacerla súper sencilla con un dibujo que todo el mundo agarre la onda".

Sobre su página I Love Torreón, que de igual manera se replica en Instagram, la ilustradora lagunera dijo, se trata sólo de un portafolio que fue creado sin fines de lucro. Incluso, compartió que aprovechando los seguidores con los que cuenta, a veces funge un poco como servicio a la comunidad y comparte mensajes que alguien requiere que llegue a mucha gente.

Con simplicidad y con ideas claras, Mariam ilustra desde un Cristo de las Noas viviendo un verano en la región, hasta una escena de los terregales que se pueden presenciar sólo en La Laguna.

Creativa y serena, esta ilustradora también disfruta de usar figuras geométricas y las forma de las mándalas para hacer algún diseño para alguna empresa o para algún cliente en particular.

Así mismo compartió que puede ilustrar todo un manual de operación para todas aquellas empresas que tengan en sus filas a personas que no saben leer. Es decir ella expresa en dibujos lo que se explica en el texto.

Cabe destacar que una de sus últimas ilustraciones tiene que ver con una campaña de donación titulada "El refri de todos", la cual invita a todo aquel que así lo desee a donar víveres para las personas que están sufriendo las consecuencias de la contingencia por el COVID-19.

"El que quiera donar lo puede hacer desde su casa, por ejemplo de decir 'tengo 10 litros de leche y quiero regalar, esta es mi dirección y el que quiera venir'", explicó la ilustradora e invitó a la población a sumarse y a seguirla a través de sus redes sociales.