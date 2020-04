Jornada de sana distancia se alarga

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que de acuerdo con las proyecciones científicas, la Jornada Nacional de Sana Distancia se extenderá del 30 de abril al 30 de mayo, y sólo si se mantienen las medidas de mitigación comunitaria -quedarse en casa y restringir la movilidad- el fin de la epidemia del coronavirus COVID-19 podría ser el 25 de junio próximo.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell indicó que, aunque técnicamente no estamos en la fase 3 en forma generalizada, debido a la intensidad de transmisión, existen zonas que deben tratarse como tal.

El funcionario detalló que con base en estas proyecciones y si se siguen acatando las medidas sanitarias, se podrá regresar a clases y actividades productivas y sociales el próximo 17 de mayo en los 979 municipios que no registran contagios por COVID-19, en tanto que en los mil 484 municipios restantes en los que sí se han detectado personas enfermas podría ser a partir del 1 de junio.

"La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales.

"Los municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión, y obviamente en esos lugares, tendrán que esperar hasta el 1 de junio".

El funcionario expuso que los científicos también propusieron regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación; segmentar la movilidad en el territorio nacional con mecanismos de contención geográfica para que las personas que viven en zonas de baja transmisión no se desplacen a otras, y los que viven en zonas de alto contagio no vayan a sitios con bajos índices de dispersión del virus.

Se propone que aun después del 30 de mayo continúen las medidas de protección para los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

El subsecretario señaló que si no se hubieran tomado medidas de mitigación comunitaria masivas, el pico máximo de la curva de contagios hubiera superado los 30 mil casos a nivel nacional en un solo día, con consecuencia en la saturación de los hospitales, y "por supuesto también los casos graves y la mortalidad".

Mientras que con las medidas de mitigación se proyecta que para el 21 de mayo se alcance el pico de probables contagios, con 5 mil casos al día.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir del llamado de las autoridades sanitarias de resguardarse y no salir de casa, se redujo la movilidad en el país, lo que ha ayudado a que no haya un desbordamiento de la pandemia.

"Por eso no fuimos rebasados y no seremos rebasados, y no nos van a faltar camas y ventiladores, médicos y especialistas, y vamos a salvar muchas vidas entre todos por actuar de manera consciente y responsable".

El presidente López Obrador adelantó que el próximo martes, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública (SEP), acudirá a Palacio Nacional para informar, a partir de estas proyecciones, el reinicio de clases y la forma de recuperar los días perdidos por la contingencia.

Este jueves por la noche, la Secretaría de Salud informó que al momento han ocurrido 486 muertes por COVID-19 en México, además de 6 mil 297 casos confirmados, 12 mil 340 sospechosos y 25 mil 511 negativos.

En cuanto a las estimaciones basadas en el modelo centinela, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló en la conferencia nocturna en Palacio Nacional que de acuerdo con la evolución de la pandemia en México, se estima que hasta ahora ha habido 55 mil 951 casos del nuevo coronavirus.

De los más de 6 mil casos positivos, 4 mil 30, que corresponden a 64%, se atendieron de manera ambulatoria; 695 (11.4%) necesitaron hospitalización, pero se mantuvieron estables; mil 285 (20.41%) presentaron gravedad y 287 (4.56%) fueron intubados.

En la conferencia, Ricardo Cortés Alcalá, creador de Susana Distancia, dio a conocer que de acuerdo con datos de Google, a nivel nacional se ha reducido la movilidad en compras y entretenimiento.

Quintana Roo es el estado en donde más se ha aplicado el llamado a quedarse en casa y Tlaxcala, la entidad que menos ha respetado estas medidas. Cortés Alcalá detalló que la movilidad laboral ha disminuido 50% a nivel nacional.