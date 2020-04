Niegan a pasantes retirarse de hospitales

Instituciones de salud no están respetando la instrucción que dio el rector de la UJED Rubén Solís Ríos de retirar a los pasantes de medicina y enfermería, ante la emergencia por Covid-19.

El Siglo de Torreón recibió denuncias de pasantes de enfermería que están haciendo su servicio social en la Secretaría de Salud, específicamente en el Centro de Salud de la Colonia Jalisco, a quienes les están exigiendo que regresen, pese a que fueron retirados por la UJED desde inicios del presente mes por el riesgo que implica que continúen, al carecer de seguridad e insumos para realizar su labor.

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha negado a liberarlos, bajo el argumento de que no se los permite su normatividad.

Cuestionada al respecto, la directora de la Facultad de Enfermería de la UJED Eloína Ruíz Sánchez, aseguró que no ha recibido quejas de pasantes que estén haciendo su servicio social en la Secretaría de Salud o ISSSTE, pero reconoció que en el IMSS no los han dejado retirarse.

Se les dijo que por normatividad, perderían el servicio social y una beca que se les da.

Comentó que a nivel nacional se está a la espera de un comunicado para determinar qué solución se le dará a los estudiantes.

Enfatizó que el problema ya no está en el ámbito de responsabilidad de la Facultad de Enfermería ni de la propia UJED, ya que se ha hecho bastante gestión para que permitan a los alumnos retirarse ya que, además de no contar con los insumos necesarios, siguen en formación y, por la contingencia, los médicos que fungen como tutores no están en condiciones de estar al pendiente de los pasantes.

Dijo que se insistirá para que los alumnos puedan retirarse de los hospitales, pero si a nivel nacional se toma una decisión distinta, se solicitará su reubicación a áreas de menor riesgo.

Se cuenta con aproximadamente 150 pasantes de enfermería tanto en la Secretaría de Salud, como en el ISSSTE y el IMSS.