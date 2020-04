Habrá 85.5 mil contagiados en fase 3 en Estado de México

El secretario de Salud, Gabriel O'Shea, estimó que en el Estado de México, durante la fase 3 (que espera inicie la segunda semana de mayo y dure cinco semanas) habrá 85 mil 500 mexiquenses contagiados por COVID-19, de los cuales 8 mil 447 necesitarán hospitalización y 3 mil 600 serán internados en el área de terapia intensiva.

Dijo que los casos se concentran en la Zona Metropolitana del Valle de México, que hace frontera con la capital del país e Hidalgo, donde habitan 12 millones de mexiquenses y 8 millones de capitalinos.

Aseguró que la entidad está preparada para atender el pico más alto de la emergencia sanitaria y recalcó que "[el contagio] sucederá como lo planeamos sólo si la población entiende que debe quedarse en casa por lo menos las próximas tres semanas, que son vitales para evitar que aumente la curva. No he visto el compromiso de la gente, digo, no es total, pero me gustaría que fuera más", consideró.

Dijo que los municipios con mayor número de contagios son los de más tránsito hacia la Ciudad, como Tlalnepantla, Huixquilucan, Ecatepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Toluca, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Tecámac e Ixtapaluca. Los que no tienen casos son Luvianos, San Martín de las Pirámides y Tonatico.

O'Shea Cuevas confió en que las autoridades no tengan que recurrir a sanciones o restricciones más severas para la gente que no respeta las medidas de sana distancia.

"Tenemos que evitar la saturación de nuestro sistema de salud, por eso debemos seguir las recomendaciones. La razón por la que en México es más elevada la mortalidad del virus en comparación con otros continentes es por la cantidad de personas con obesidad, diabetes e hipertensión que tenemos", enfatizó.

Informó que esta semana la Secretaría General de Gobierno inició reuniones con los municipios para que refuercen las medidas de seguridad, que consideren la clausura de los establecimientos comerciales que siguen abiertos y no tienen actividades de primera necesidad.

"En un recorrido por los hospitales pasé por una zona donde hay locales de refacciones y estaban llenos de gente, eso no ayuda y me tiene preocupado. Nosotros hacemos nuestra parte y a la población le toca quedarse en casa. Quiero suplicarles que lo hagan, quienes debemos estar afuera somos los que estamos al frente de la epidemia", subrayó.

El secretario afirmó que la Federación no respondió a la solicitud de insumos que hizo hace dos meses el estado. Expuso que pese al anuncio de que llegó un avión con toneladas de equipo médico, a la entidad sólo le entregaron 17 mil guantes, mil mascarillas, 6 mil gorros, 19 mil cubrebocas y 228 envases de alcohol en gel, dotación que se ocupa en una semana en solo un hospital".

Por ello el Gobierno mexiquense destinó 250 millones de pesos a la compra de material.