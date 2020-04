'No tienen internet'; maestra lleva la tarea a las casas de sus alumnos

Pese a las dificultades que representa la pandemia del coronavirus, una maestra en Argentina, demuestra la dedicación que tiene a su profesión y a sus alumnos al llevarles sus tareas hasta las puertas de sus casas, debido a que estos no cuentan con internet.

María Caballero, residente de la comunidad argentina de Maciel, en Santa Fe, se ha dado a la labor de recorrer cerca de 10 kilómetros para repartir la tarea en bolsas de plástico a cada uno de sus alumnos que habitan en una zona rural de la región.

Según detalló Caballero a medios locales, sus alumnos no cuentan con la posibilidad de acceder a internet, por lo que la opción de impartir clases en línea quedó completamente descartada.

Es por esta razón que la maestra se dio a la labor de cada semana llevar los deberes de sus estudiantes a la puerta de sus casas, por supuesto con las medidas de prevención recomendadas ante la epidemia del coronavirus.

"Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan y yo a ellos", detalló María a medios locales.

A través de su perfil en Facebook, la mujer compartió algunas fotografías de cómo deja la tarea en la casa de sus alumnos para no exponerse ella ni a los menores a un posible contagio.

Las acciones de la profesora han sido aplaudidas en redes sociales, tal como se aprecia en comentarios.